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هيرشي يحقق الفوز في المجر

هيرشي يحقق الفوز في المجر
15 مايو 2023 17:30

أبوظبي (الاتحاد)
حقق مارك هيرشي دراج فريق الإمارات، فوزه الذي كان مخططاً له في بطولة طواف المجر، وذلك بعد إلغاء المرحلة الأخيرة من السباق نظراً للظروف الجوية السيئة.
وصرح المنظمون: لن تكون هناك سباقات متوسطة، ولا نقاط، ولا فائز في هذه المرحلة، سيقوم الدراجون بعمل 8 لفات حول الحلبة لتحية الجماهير، وسيظل التصنيف العام كما كان قبلها.
وأشارت الأخبار إلى قيام هيرشي وزملائه بتقدم السباق للطواف في شوارع مدينة بودابست بعد أسبوع من السباق القوي الذي جعلهم يحصلون على المراكز المتقدمة في النتائج العامة، وتمثل النتيجة الأخيرة الفوز الخامس والعشرين لهذا الموسم لفريق الإمارات.
وفي تصريح له قال هيرشي: على الرغم من أن الجو كان ماطراً، إلا أنني استطعت الاستمتاع بكل لحظة من الرحلة في بودابست، بالطبع نحن نفضل السباق وكذلك الحال بالنسبة للجماهير، ونأسف لإلغاء المرحلة الأخيرة من السباق، ولكن أعتقد أنها كانت الخيار الأكثر أماناً، أدى الفريق بشكل جيد هذا الأسبوع وأنا سعيد لأنني تمكنت من تحقيق الفوز.

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