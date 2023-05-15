الثلاثاء 16 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإصابة تهاجم بوجبا

الإصابة تهاجم بوجبا
15 مايو 2023 16:39

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
دعم معنوي لـ«بوجبا»
بوجبا يتقدم نحو «الجاهزية»

يغيب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب، بعد تعرضه لإصابة جديدة، في فخذه الأيسر، حسب ما أعلن ناديه يوفنتوس ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكشفت الفحوص التي أجريت للاعب صباح اليوم في المركز الطبي للنادي، عن إصابة على مستوى "العضلة اليمنى من الفخذ الأيسر".
ويؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب يمتد بين "15 و20 يوماً" حسب ما أوضح مصدر في النادي.
ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 يونيو، لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجدداً مع فريق السيدة العجوز.
وقد يكون بوغبا جاهزاً في معسكر منتخب فرنسا المقبل في يونيو ضد جبل طارق (16) ثم اليونان (19) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.
ولم يكن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق محظوظاً في مشاركته الأولى كأساسي منذ أكثر من سنة، إذ وقع فريسة الإصابة بعد 23 دقيقة فقط من نزوله الأحد ضد كريمونيزي في الدوري المحلي (سيري أ).
ترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.
بعد عودته الصيف الماضي من يونايتد، عاش جحيم الإصابات أولاً في ركبته اليمنى في يوليو، أجبرته على الخضوع لجراحة مطلع سبتمبر أبعدته عن مونديال قطر 2022.
أصيب في مارس بفخذه الأيمن، ثم عاد إلى اللعب تدريجاً منتصف أبريل قبل محنته الأخيرة. خاض 10 مباريات هذا الموسم، في مدة أقصاها 25 دقيقة.

بوجبا
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للحوار تمهيداً للسلام في أوكرانيا
اليوم 01:08
أتراك يلوحون بعلم بلادهم في أنقرة عقب الانتخابات (أ ف ب)
عربي ودولي
تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو
اليوم 01:08
طبيب يقف أمام مستشفى شرق النيل بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
الأزمة السودانية تدخل شهرها الثاني وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
اليوم 01:08
دينيس كوميتات
عربي ودولي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي وثيق
اليوم 01:08
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©