بأمر «الثلاثية المتوالية».. «ملكية دوري 21» باسم «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل شباب الأهلي «بطل دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بتسلم شهادة ملكية «درع الدروي» بالتزامن مع تتويج الفريق بلقبه الثالث على التوالي، في أعقاب الفوز أمام ضيفه عجمان 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد راشد في ختام الجولة 26 والأخيرة للدوري.

وشهد مراسم تتويج «الفرسان» بلقب «دوري 21»، محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، وإبراهيم عبدالملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي شباب الأهلي، وتسلم الأخير ملكية درع مسابقة «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» بعد تتويج الفرسان باللقب الثالث على التوالي.

وتنص لوائح «دوري المحترفين تحت 21»، على حصول النادي الفائز باللقب لثلاث مرات على التوالي، أو أربع مرات متقطعة، على ملكية دائمة للدرع.

وحسم شباب الأهلي اللقب قبل جولة على الختام، قبل أن يحتفل بالتتويج بالدرع في مباراة عجمان 3-2 ضمن الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، وهو اللقب الثالث بعد موسمي 2020-2021 برصيد 56 نقطة، و2021-2022 برصيد 66 نقطة.

واحتل «الفرسان» وصافة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب «دوري الرديف»، والتي تضم العين المتصدر برصيد 7 ألقاب آخرها في 2018- 2019، وتشمل الجزيرة بطل في أول نسخة 2008-2009، الشارقة 2015-2016، والوحدة 2016-2017، والنصر 2017-2018.

واستحق شباب الأهلي التتويج الثالث على التوالي للقب «دوري 21»، بعدما خاض 26 مباراة على التوالي حقق خلالها الرصيد الأكبر من عدد الانتصارات بالفوز في 19 مباراة، مقابل التعادل في 4، والخسارة في ثلاث مباريات فقط، وسجل خط هجوم «الفرسان»، الذي يعد الأقوى في الدوري 65 هدفاً، مقابل 23 ولجت شباكه كأقوى خط دفاع أيضاً.

وشهد التنافس على بقية مراكز الدوري، حسم الشارقة للوصافة برصيد 55 نقطة، مقابل 54 للجزيرة الثالث، و51 للعين الرابع، فيما احتل دبا المركز الخامس بـ 46، والوحدة سادساً وله 41، وعجمان في المركز السابع بـ 31، بفارق المواجهات أمام النصر الثامن، والوصل تاسعاً وله 28 نقطة، مقابل 27 لخورفكان العاشر، والبطائح في المركز 11 بـ 25 نقطة، متقدماً على اتحاد كلباء الثاني عشر بـ 22 نقطة، فيما احتل الظفرة وبني ياس المركزين قبل الأخير والأخير على التوالي برصيد 21 للأول و14 للثاني.

وشهد «دوري 21»، إقامة 182 مباراة على مدار 26 أسبوعاً، حسمت 143 مباراة بالفوز مقابل 39 مباراة انتهت بالتعادل، ووصل إجمالي أهداف الدوري إلى 600 هدف، حيث يعد هدف الفوز للاعب شباب الأهلي البديل محمد خميس الجابري أمام عجمان 3-2 في ختام «الجولة 26» الهدف رقم 600.