الإمارات تستضيف جولة «مونديال» الشباب والناشئين لكرة الطاولة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، استضافة وتنظيم الإمارات لإحدى جولات كأس العالم لفئتي الشباب والناشئين في أكتوبر المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، في إطار شراكة استراتيجية ثنائية بين الاتحادين الإماراتي والدولي.

وتقام البطولة الدولية للشباب والناشئين والأشبال «تحت 19 و17 و15 و13 و11 عاماً»، خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع احتفال اتحاد كرة الطاولة بيوبيله الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على إشهار الاتحاد في أكتوبر 1973.

وأضاف الهاجري أن طموح الاتحاد خلال السنوات المقبلة يتمثل باستضافة إحدى البطولات العالمية الكبيرة، وسيتم بحث التنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي لإقامة مثل هذه البطولات في العاصمة أبوظبي، لا سيما أن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة نجح في استضافة بطولتين لكأس العالم، إضافة إلى بطولة آسيوية في الفترات السابقة.

وأوضح أن الاتحاد يركز بشكل كبير في برامجه الاستراتيجية على المنتخبات السنية في الفترة المقبلة، من خلال دعم مشاركتها في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية، لأن هذه الفئات تمثل المستقبل، ومن الضروري إكسابهم الخبرة الدولية المطلوبة من خلال الاحتكاك مع لاعبين دوليين في مختلف المحافل.

وقال: «في الفترة السابقة كان تركيزنا على فئتي الفتيات والسيدات، ونتمنى أن يكون لدينا فريقاً للسيدات مستقبلاً بأفضل العناصر، للمشاركة في البطولات، وتحقيق الطموحات المرجوة، وعودة البطولات الرياضية المدرسية لفئة الإناث خطوة جيدة قابلة للتطور لتصب في هذا الهدف، حتى تكون المخرجات جيدة لتأهيل وصقل مجموعة من اللاعبات لمصلحة المنتخبات الوطنية».

وتوجه الهاجري بالتهنئة إلى فريق شباب الأهلي بمناسبة فوزه ببطولة صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة، بعد مواجهة قوية في النهائي مع الوصل أمس الأحد في نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وقال إن المستوى الفني الجيد للفريقين يجعلهم مطمئنين على مستوى الأندية، والذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن تنظيم بطولة «الكأس الغالية» في نادي أبو ظبي لألعاب المضرب خطوة مهمة للأمام، وأن الاتحاد يدعم جميع الأندية في الدولة لتنظيم الفعاليات، وتلك الخطوة ستكون بداية تعاون كبير مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وكان فريق شباب الأهلي توج بلقب «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة الطاولة للفرق، بفوزه على منافسه الوصل 3-1 في النهائي الذي جمع الفريقين مساء الأحد في صالة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، في ختام موسم اللعبة 2022-2023.

ونجح «الفرسان» المتوج باللقب الثالث على التوالي في بطولة «الكأس الأغلى»، في الظفر بثنائي بطولات الفرق في ختام الموسم الحالي 2022- 2023، بعد التتويج بلقب «دوري الرجال».

وتوّج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة فريق شباب الأهلي بلقب البطولة بحضور حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد، وعبدالرحمن المنهالي العضو المنتدب لنادي أبوظبي لألعاب المضرب، المدير المالي في اتحاد كرة الطاولة، وعبدالله العطاس عضو مجلس إدارة الاتحاد‪.

وكان شباب الأهلي بلغ نهائي البطولة بفوزه على الشارقة 3-2، فيما تخطى الوصل فريق النصر 3-1 في الدور نصف النهائي.