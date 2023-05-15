«الهيئة» تُطلق حملة «ارفض المنشطات»

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للرياضة حملة لمكافحة المنشطات تحت شعار «ارفض المنشطات»، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشرطة دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الطب الرياضي 2023، الذي انطلق السبت الماضي، واختتمت فعالياته أمس الأول الأحد، بمقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي.

وأقامت الهيئة وشركاؤها في المؤتمر جناحاً خاصاً للتوعية بأضرار تعاطي المنشطات وضرورة مكافحتها، لتهيئة بيئة رياضية تنافسية نظيفة خالية من المنشطات، والحفاظ على أخلاقيات الرياضة وقيمها، وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الرياضي ومؤسساته.

وقال سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «تحرص الهيئة على تضافر الجهود والعمل مع شركائها لتنمية مختلف جوانب العمل الرياضي في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأطلقت الهيئة حملة «ارفض المنشطات»، لتعزيز التثقيف والتوعية بالمخاطر الصحية لتعاطي المنشطات، والمساهمة في بناء مجتمع رياضي صحي، وتثقيف الرياضيين المحترفين وكافة فئات المجتمع بفوائد الرياضة النظيفة».

وأضاف: «جاءت مشاركة الهيئة في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي كشريك استراتيجي لدعم المؤتمر في إطار الاهتمام بمجال الطب الرياضي باعتباره أحد ركائز تنمية القطاع الرياضي، لتعزيز الوعي الصحي لدى الرياضيين، انسجاماً مع التوجهات الحكومية والخطط الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع الرياضي».

من جهتها قالت الدكتورة مي أحمد الجابر، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: «هذه الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرياضة لرفع معدل الثقافة الطبية ولزيادة الوعي والمعرفة حول المنشطات وتشجيع الرياضة النظيفة وبناء قاعدة الرياضة النزيهة».

وأضافت: «تعكس الحملة ثقة الهيئة كذلك بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الممثل الوطني في المجال، وتؤكد ضرورة التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الرياضي».