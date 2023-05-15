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«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش الأعمال الإنشائية بميدان الذيد

«الشارقة لسباقات الهجن» يناقش الأعمال الإنشائية بميدان الذيد
15 مايو 2023 15:15

الذيد (الاتحاد)
عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن اجتماعاً لمناقشة وتقييم الوضع الحالي للأعمال الإنشائية، التي تم إنجازها في ميدان الذيد لسباقات الهجن، ومتابعة سير العمل، بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، والمهندس خليفة الدرمكي مدير دائرة الأشغال العامة في المنطقة الوسطى، والمهندس محمد المنصوري من دائرة الأشغال، وممثلي مجلس الشارقة الرياضي المهندس خليفة السويدي والمهندس محمد طارق.
وأكد مطر علي بن هودين الكتبي أن الاجتماع تضمن الاطلاع على سير العمل وما تم إنجازه مؤخراً في ميدان الذيد لسباقات الهجن، من رصف الطرق الداخلية للميدان وإنارتها، ورصف أرضية الميدان وبناء برج للمراقبة، وكذلك تجهيز ورصف حظائر تجهيز الهجن، كما تم مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاختصاص بالأعمال التطويرية بأرضية الميدان.
وأشاد مطر الكتبي بجهود واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم امارة الشارقة، بتطوير ميدان الذيد لسباقات الهجن، ليكون ميدان ذات مواصفات فنية هي ذاتها التي تطبق في ميادين سباقات الهجن في كافة مناطق دولة الإمارات، حيث ما تحقق من إنشاء جديد لمضمار سباقات الهجن بالذيد، وما تبعه من تطوير وتجهيز وإعداد ليكون في مصاف أهم ميادين سباقات الهجن في الخليج والوطن العربي.
واطلع الحضور خلال الاجتماع على مخططات الأعمال الإنشائية التي تم إنجازها في ميدان سباقات الهجن بالذيد، والخطط المستقبلية للتجهيزات الإنشائية النهائية للميدان.

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