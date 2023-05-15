أكاديمية برشلونة تستعرض تطوير المواهب في دبي

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس دبي الرياضي ورشة عمل للمدراء التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم بدبي، ومدراء الأكاديميات والمدراء الفنيين فيها، حول أفضل الممارسات الاحترافية لانتقاء وتطوير المواهب من عمر 8 سنوات، من خلال استعراض تجربة أكاديمية نادي برشلونة في هذا المجال، وآليات العمل التي حققت نجاحاً وأصبحت نموذجاً عالمياً.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالمدير الرياضي لأكاديميات برشلونة في جميع دول العالم سيرجي بارخوان نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً، وبممثلي أكاديمية برشلونة في دبي، وأكد على حرص مجلس دبي الرياضي على استعراض التجارب الاحترافية الناجحة لأهم الأندية والأكاديميات الرياضية العالمية وتوفير الفرصة للعاملين في أندية دبي وأكاديمياتها الرياضية للقائهم، والاستفادة من تجاربهم، بما يساهم في تحقيق نموذج ناجح يتناسب مع أنديتنا وأكاديميتنا الكروية.

واستعرض سيرجي بارخوان تجربة أكاديمية برشلونة، وآليات انتقاء وتطوير اللاعبين الموهوبين منذ سن صغيرة وصولاً إلى تمثيل الفريق الأول، ناقلًا تجربته كلاعب ومدرب سابق ضمن الطاقم التدريبي لنادي برشلونة، ثم عمله كمدير لجميع فروع أكاديمية برشلونة حول العالم، كما أجاب على أسئلة المشاركين في الورشة وتقديم النصائح التي تتعلق في هذا المجال الحيوي.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المستقبلية بين مجلس دبي الرياضي ونادي برشلونة، لإطلاق البرامج والمبادرات لتطوير وانتقاء المواهب والمدربين، والاستفادة من التنظيم الفني في أكاديمية برشلونة، ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم مثل هذه الملتقيات وورش العمل بشكل متسمر على مدار العام بهدف تحقيق أفضل الممارسات في إدارة الأكاديميات، وانتقاء وتطوير المواهب، والترويج لأكاديميات الأندية العالمية التي تتخذ من دبي مقر لها، وبحث مجالات التعاون مع أكاديميات أندية دبي.

ويشغل سيرجي بارخوان منصب المدير الرياضي لأكاديميات برشلونة في جميع أنحاء العالم، كما أنه يعد المسؤول الأول عن نقل المنهجية إلى المدربين في جميع الأكاديميات التي تتبع برشلونة في جميع دول العالم، كما تألق كلاعب في نادي برشلونة ومدرب لرديف برشلونة، كما قاد أيضاً الفريق الأول لنادي برشلونة في 3 مباريات بعد المدرب الهولندي كومان.