انطلاقة مميزة للنسخة 30.. «شيزا» يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، انطلاقة مميزة في أولى جولاتها التي شهدها مضمار لونج شامب الفرنسي في باريس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك بتنظيم اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

وفاز الجواد شيزا البالغ من العمر 5 سنوات للمالك عبدالله بن فهد العطية، وبإشراف المدرب فرانسوا روهوت، وقيادة الفارس كريستوف سوميلون، بلقب سباق المحطة الفرنسية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية للفئة الأولى، وذلك بفارق عنق عن الجواد عابس لذنان ريسينج وإشراف المدرب ألبان دي ميول والفارس ميكائيل برزالونا، فيما حل بالمرتبة الثالثة «الرفاع» لمحمد بن فهد العطية وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس أويسين مورفي.

وحقق شيزا انتصاره الرابع من 5 مشاركات، وتمكن البطل من قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر عشبي بزمن 2:16:83 دقيقة، في السباق المخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، والذي شهد مشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

في المقابل، تمكن المهر «مرحبا يا سنافي» للمالك الإماراتي جابر عبد الله من التتويج بلقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهور للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر، بمضمار لونج شامب، وذلك بإشراف المدرب أندريا شوتز وقيادة الفارس ميكائيل برزلونا. ويبلغ مجموع جوائز السباق 650 ألف يورو، ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ونجح البطل في قطع مسافة السباق خلال 1:38:56 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية إسحاق شيلبي جي بي، فيما جاء بالمركز الثالث بريز سكاي.

كما نجحت المهرة «بلو روز سن» في حصد لقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهرات للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر في مضمار لونج شامب، بإشراف المدرب كريستوف هيد وقيادة الفارس أوريلين ليميتر، ويبلغ مجموع جوائز الشوط 550 ألف يورو. ويقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:38:24 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية ليندي، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة سوتريني.

حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين في الكرنفال الإماراتي الفرنسي، فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، الذي توج أبطال كأس رئيس الدولة للخيول العربية بجانب سباقي الإمارات جينيز الفرنسي للمهور والمهرات، وسط أجواء رائعة بحضور الملاك والمدربين والفرسان المتفوقين في السباقات الثلاثة، كما حضر السباقات وتتويج الفائزين أحمد الملا نائب رئيس بعثة الدولة لدى فرنسا، والمقدم وليد السلامي، نائب الملحق العسكري، والنقيب مصبح الساعدي، الملحق الشرطي، والدبلوماسيون وأعضاء السفارة.

من جانبه، قال فيصل الرحماني: «ترجمة لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تواصل الكأس الغالية رحلتها الحافلة بالنجاحات مع انطلاقة نسختها الثلاثين، وتمكنت من تقديم صورة مبهرة مع افتتاحية جولاتها الأوروبية والعالمية من سباقات الإمارات الجينز الفرنسية، والذي يمثل أعرق سباقات الخيل في فرنسا والعالم».

وأضاف: «الجولة الافتتاحية كانت مميزة للغاية وقدمت سباقات مثيرة، وشهدت مشاركة نخبة الخيول على صعيد كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أو على صعيد سباقات الإمارات جينيز الفرنسي، وهو ما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية ورعايتها المستمرة لهذا الحدث العريق، مؤكداً على أهمية الانطلاقة القوية لسلسلة سباقات الكأس الغالية في أولى محطاتها من بوابة الجينز الإماراتي الفرنسي، والذي يفتتح موسم سباقات الخيل العالمية، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه السباق، ومدى اهتمام الإعلام الفرنسي.

وقال: «هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم، مبيناً أن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة لإبراز التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي».