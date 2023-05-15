برشلونة يحتفل بالموكب المشترك

مدريد(د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيطلق موكباً احتفالياً لفريقي الرجال والسيدات، إثر تتويج كل منهما بلقب الدوري الإسباني، وذلك بتواجد جميع اللاعبين واللاعبات على متن حافلة مفتوحة تجوب المدينة في وقت لاحق اليوم.

وأوضح برشلونة أن الموكب الاحتفالي سيمتد بطول ثمانية كيلومترات بين ملعب "كامب نو" والنصب التذكاري "قوس النصر"، وسينطلق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش).

وتجدر الإشارة إلى أن الموكب سيكون الأول من نوعه منذ عام 2018.

وحسم فريق السيدات بنادي برشلونة تتويجه بلقب الدوري للمرة الثامنة في أبريل الماضي، كما حسم فريق الرجال تتويجه بالدوري إثر فوزه على إسبانيول 4 / 2، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.

ووسع برشلونة، الذي توج آخر مرة بلقب الدوري عام 2019، الفارق الذي يفصله في الصدارة عن غريمه ريال مدريد إلى 14 نقطة.

واحتفل مشجعو برشلونة باللقب السابع والعشرين لبرشلونة في الدوري منذ نهاية مباراة أمس وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في شوارع المدينة.

وأبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة سعادته قائلاً: "أنا سعيد من أجل اللاعبين والمسؤولين ومجلس الإدارة... أشعر بالخور لكوني مدربا لهؤلاء اللاعبين." وتجدر الإشارة إن أن هذا هو أول لقب كبير لبرشلونة تحت قيادة تشافي منذ أن عاد إلى النادي الكتالوني كمدرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 . وكان تشافي قد توج مع برشلونة بكل الألقاب الممكنة خلال مسيرته كلاعب ضمن صفوف الفريق، ومن بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثمانية في الدوري الإسباني. لكنه رفض المبالغة في تسليط الضوء على دوره في تتويج الفريق قائلاً: "هو ليس لقب تشافي، وإنما لقب برشلونة في الدوري، فريق برشلونة الذي يتقدم ويتطور.