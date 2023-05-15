اللقب الكبير بوابة استعادة الأمجاد

برشلونة(أ ف ب)

أحرز تشافي هرنانديز لقبه الكبير الأول كمدرب لبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، فكسب المزيد من الوقت لنفسه، لكن لا يزال أمامه الكثير لإثبات قدراته مع النادي المتعطش لنجاحات قارية.

لا شكّ أن تشافي «43 عاماً» رفع معنويات الكتالونيين بعد تخبطات محرجة في المواسم الأخيرة الماضية، تلت اللقب الأخير في الدوري عام 2019 مع المدرب إرنستو فالفيردي.

بيد أن برشلونة أخفق في دوري الأبطال مع خروج محبط من دور المجموعات، ثم أطاحه مانشستر يونايتد الإنجليزي من المسابقة الرديفة يوروبا ليج.

وقف الخروج من البطولتين القارتين والأداء الناجع، إنما غير الاستعراضي، في صف منتقدي تشافي، رغم ضمان لقب الدوري (لا ليجا) والكأس السوبر المحلية.

مع قدوم تشافي في نوفمبر 2021 من السدّ القطري، حيث أنهى مسيرته كلاعب وبدأها كمدرب، توقّع البعض أن يكون جوارديولا الثاني، عطفاً على الإنجازات الخارقة التي حققها مع المدرب اللامع في العقد الثاني من الألفية، أبرزها ثلاثية لافتة في موسمه الأول عام 2009.

لكن حالة النادي كانت مختلفة تماماً مع وصول تشافي، على صعيدي نوعية اللاعبين والقدرات المالية.

عرف المدرّب كيف يردّ سريعاً على تلك الانتقادات في موسمه الأول الكامل كمدرّب: «نقيّم من أين أتينا وأين أصبحنا الآن»، حسب ما شرح في أبريل ومناسبات عدّة أخرى.

وتابع لاعب الوسط السابق: «أمام فريق عظيم مثل ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، نحن داخل النادي (نعطي هذا اللقب) أهمية كبرى».

وأردف قائلاً: «إذا كان الناس خارج النادي لا تريد ذلك، فلا يمكنني السيطرة، لكن نمنحه قيمة كبيرة، خصوصاً إذا ما نظرنا إلى المكان الذي أتينا منه العام الماضي».

ينعكس ذلك في رغبة رئيس النادي خوان لابورتا في تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2024، وهي مسألة قال تشافي إنه سيفكّر فيها لاحقاً فقط بعد ضمان لقب الدوري.

أشاد به رئيس النادي العائد: «كان تشافي حاسماً. إلى ثقافته الكروية، يعرف النادي، أسلوبه. عمل بجهد كي نفرض أسلوب لعب نوعي. يستحق كل التهاني».

عمل تشافي على تحسين دفاع برشلونة بشكل خاص، فدفع بأليخاندرو بالدي بدلاً من جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، وتعاقد مع اللاعبين الهامين الدنماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي جول كوندي.

كانت الصلابة الدفاعية إحدى ميزات برشلونة هذا الموسم، ففاز في عدة مباريات بنتيجة 1-0، خلافاً لسمعة النادي المرتكزة على تسجيل الأهداف بكميات كبيرة.

تحت إشراف تشافي، عاد الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن إلى أفضل مستوياته، فيما تتفتح أكثر موهبة لاعبي الوسط الشابين بيدري وجافي.

جعل تشافي الفريق أكثر اتساقاً، فحافظ على معايير تراجعت في عهد المدربين السابقين الهولندي رونالد كومان وكيكي سيتيين.

ونادراً ما لمع نجم الفريق الكتالوني الذي ضمن لقبه السابع والعشرين في الليجا، على غرار فوزه على غريمه ريال مدريد 3-1 في نهائي الكأس السوبر في يناير الماضي.

يشدّد منتقدو تشافي أن تلك المباريات الجاذبة لم تكن القاعدة في موسم خيّم عليه اللعب البعيد عن الاستعراض والإثارة.

كان المدرب أكثر براجماتية مما توقعه المشجعون، نظراً لاعتماد الفريق تاريخياً على الاستحواذ بنسب كبيرة.

لم يلعب برشلونة بانتظام الكرة التي تذكرنا بعصر جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي راهناً)، والتي لمع فيها كلاعب وسط إلى جانب إندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس وأمامهم النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي.

على سبيل المثال، أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك، قدّم برشلونة أسلوب لعب يذكّر بالخطط الدفاعية الصارمة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلال فترته مع تشيلسي الإنجليزي.

فاز برشلونة ذهاباً 1-0، بيد أنه مُني بخسارة مذلّة إياباً 0-4 في عقر داره «سبوتيفاي كامب نو»، في واحدة من أكبر خيباته لهذا الموسم.

لم يكن تشافي مبتكراً كثيراً كمدرّب، فالتزم بأسلوب لعب 4-3-3 التقليدي في برشلونة، قبل التغيير في بحر الموسم إلى 4-2-3-1، فلعب جافي في الميسرة ليعزّز انتشار لاعبي الوسط.

لكن المشوار المقنع في الدوري، حيث يتقدّم راهناً على غريمه ريال مدريد 14 نقطة قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، يوحي بأن تشافي لم يكن مضطراً كثيراً للتغيير على الصعيد المحلي.

الفوز بلقب الليجا يعزّز رصيد تشافي، لكنه قد لا يكون كافياً للنجاة في نسخة مقبلة من دوري الأبطال، حتى ولو أن الإصابات والحظ السيئ وضعت العصي بدواليبه هذا الموسم.

بعد مغامرة برشلونة الصيف الماضي وبيع نسبة من حقوقه التلفزيونية، يأمل تشافي في مواصلة نسقه التصاعدي وسحبه إلى الساحة القارية.

أنهى احتفالاته الأحد قائلاً: «هذه ليست ليجا (بطولة) تشافي. لا أكون مرتاحاً عند سماع ذلك. هذه حقبة جديدة، ويجب أن نتابع العمل على كل الأصعدة».