الثلاثاء 16 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دورتموند يفتح مزاد بيلينجهام

دورتموند يفتح مزاد بيلينجهام
15 مايو 2023 14:45

برلين (د ب أ)

كشف سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه يتوقع سباقاً بين أندية القمة في أوروبا خلال الصيف من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، وأشار إلى أن اللاعب قد يرحل عن دورتموند في حال تلقي العرض المناسب.
وقال كيل في تصريحات لشبكة «سكاي» التليفزيونية: «أعتقد أن السباق من أجله سيتسم بالمزيد من الزخم عقب الموسم.» 

وأضاف: «في حال رحيله، ربما يعود ذلك بالكثير من الأموال لنا، ويمكننا القول في النهاية: حسناً، هذا سيناريو دائماً ما كنا نجد حلولاً له في الماضي. لذلك نحن نشعر بارتياح شديد الآن.» وفي حال رحيله، لن يكون بيلينجهام أول نجم شاب يرحل عن دورتموند في الأعوام الأخيرة، حيث سبق للنادي أن باع عثمان ديمبلي لبرشلونة وجادون سانشو لمانشستر يونايتد وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي، في صفقات كبيرة. وكان بيلينجهام «19 عاماً» قد انضم إلى بروسيا دورتموند عام 2020 قادماً من برمنجهام سيتي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2025.
وتطور بيلينجهام ضمن صفوف دورتموند، الذي ينافس بايرن ميونيخ حالياً على لقب الدوري الألماني، حتى أصبح عنصراً أساسياً بالفريق، وتردد أن النادي يرغب في الحصول على نحو 140 مليون يورو للاستغناء عن خدماته. 

أخبار ذات صلة
«الأبطال» تجدد معركة عقارب الساعة بين الإنتر وميلان
صحف كتالونيا تحتفي بالبارسا

وذكرت تقارير إخبارية إسبانية مؤخراً أن اللاعب اقترب بشكل كبير من الاتفاق على البنود الشخصية مع ريال مدريد الإسباني، لكن الريال لا يوافق على المبلغ المطلوب من دورتموند ويرغب في ضم اللاعب مقابل ما يتراوح بين 100 و120 مليون يورو. 

وتردد أيضاً أن عدداً من الأندية الإنجليزية ترغب في الحصول على خدمات بيلينجهام. 

وقال كيل إن بروسيا دورتموند ليس لديه موعد نهائي لحسم الأمر حتى لو كان ذلك سيعقد استعدادات الفريق وخططه للموسم المقبل.
وأضاف أن رحيل بيلينجهام «سيؤلمنا كثيراً» لأن لاعباً من هذا الطراز وبهذه المهارات القيادية لا يمكن تعويضه بسهولة «حتى بالكثير من المال».

جود بيلينجهام
بروسيا دورتموند
ريال مدريد
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للحوار تمهيداً للسلام في أوكرانيا
اليوم 01:08
أتراك يلوحون بعلم بلادهم في أنقرة عقب الانتخابات (أ ف ب)
عربي ودولي
تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو
اليوم 01:08
طبيب يقف أمام مستشفى شرق النيل بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
الأزمة السودانية تدخل شهرها الثاني وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
اليوم 01:08
دينيس كوميتات
عربي ودولي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي وثيق
اليوم 01:08
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©