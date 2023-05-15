دورتموند يفتح مزاد بيلينجهام

برلين (د ب أ)

كشف سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أنه يتوقع سباقاً بين أندية القمة في أوروبا خلال الصيف من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، وأشار إلى أن اللاعب قد يرحل عن دورتموند في حال تلقي العرض المناسب.

وقال كيل في تصريحات لشبكة «سكاي» التليفزيونية: «أعتقد أن السباق من أجله سيتسم بالمزيد من الزخم عقب الموسم.»

وأضاف: «في حال رحيله، ربما يعود ذلك بالكثير من الأموال لنا، ويمكننا القول في النهاية: حسناً، هذا سيناريو دائماً ما كنا نجد حلولاً له في الماضي. لذلك نحن نشعر بارتياح شديد الآن.» وفي حال رحيله، لن يكون بيلينجهام أول نجم شاب يرحل عن دورتموند في الأعوام الأخيرة، حيث سبق للنادي أن باع عثمان ديمبلي لبرشلونة وجادون سانشو لمانشستر يونايتد وإيرلينج هالاند لمانشستر سيتي، في صفقات كبيرة. وكان بيلينجهام «19 عاماً» قد انضم إلى بروسيا دورتموند عام 2020 قادماً من برمنجهام سيتي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو، ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2025.

وتطور بيلينجهام ضمن صفوف دورتموند، الذي ينافس بايرن ميونيخ حالياً على لقب الدوري الألماني، حتى أصبح عنصراً أساسياً بالفريق، وتردد أن النادي يرغب في الحصول على نحو 140 مليون يورو للاستغناء عن خدماته.

وذكرت تقارير إخبارية إسبانية مؤخراً أن اللاعب اقترب بشكل كبير من الاتفاق على البنود الشخصية مع ريال مدريد الإسباني، لكن الريال لا يوافق على المبلغ المطلوب من دورتموند ويرغب في ضم اللاعب مقابل ما يتراوح بين 100 و120 مليون يورو.

وتردد أيضاً أن عدداً من الأندية الإنجليزية ترغب في الحصول على خدمات بيلينجهام.

وقال كيل إن بروسيا دورتموند ليس لديه موعد نهائي لحسم الأمر حتى لو كان ذلك سيعقد استعدادات الفريق وخططه للموسم المقبل.

وأضاف أن رحيل بيلينجهام «سيؤلمنا كثيراً» لأن لاعباً من هذا الطراز وبهذه المهارات القيادية لا يمكن تعويضه بسهولة «حتى بالكثير من المال».