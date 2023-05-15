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تشافي: أغلى الألقاب

تشافي: أغلى الألقاب
15 مايو 2023 13:12

برشلونة(د ب أ)

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، سعادة بالغة إثر حسم الفريق تتويجه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وصرح قائلاً: «هذا ليس لقب تشافي وإنما لقب برشلونة في الدوري.
وحسم برشلونة تتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2019، بعدما تغلب على مضيفه إسبانيول 4/ 2 في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.
ووسع برشلونة بذلك الفارق الذي يفصله في الصدارة أمام أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى 14 نقطة، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم. وقال تشافي بعد تتويج برشلونة بلقب الدوري للمرة السابعة والعشرين في تاريخه والأولى تحت قيادته كمدرب:»لدي شعور بأننا قدمنا عملاً جيداً. بدأنا في يوليو وقدمنا موسماً استثنائياً في الدوري.«
وأضاف في تصريحات نشرها برشلونة عبر موقعه الرسمي:»هو أمر مهم للغاية من أجل استقرار المشروع، ويؤكد أننا نتعامل مع الأمور بالشكل الصحيح.«

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وعن الفوز أمام إسبانيول، قال تشافي:»كانت لحظة مناسبة لإظهار أننا يمكن أن نكون رائعين. هذا ليس لقب تشافي وإنما لقب برشلونة في الدوري، لقب فريق برشلونة الذي يتقدم ويتطور.«
وأضاف:»أنا سعيد من أجل اللاعبين والمسؤولين ومجلس الإدارة... أشعر بالفخر حقاً لكوني أدرب هؤلاء اللاعبين."

برشلونة
تشافي
الليجا
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