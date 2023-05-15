دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»

معتصم عبدالله (دبي)

كتب دوري الدرجة الأولى، والذي يستعد لإسدال الستار بإقامة مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة، الأحد المقبل، شهادة نجاح جديدة لـ «المدربين المواطنين»، بعدما قاد الوطني عبدالله مسفر فريق نادي حتا إلى حسم اللقب قبل جولة على الختام، ومن قبلها حجز بطاقة الصعود الأولى لدوري المحترفين، قبل أن يلحق به فريق نادي الإمارات تحت قيادة مدربه محمد الجالبوت.

وشهد ختام الجولة 33 وقبل الأخيرة، حسم حتا تحت قيادة مسفر لقب «دوري الأولى» للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد الأولى موسم 2015-2016، بعد الفوز العريض على مضيفه فرسان هسبانيا 5-1، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة، في انتظار مباراة معانقة الدرع أمام ضيفه سيتي الأحد المقبل على استاد حمدان بن راشد في حتا.

في المقابل، حلق «الصقور» بقيادة مدربه محمد الجالبوت ببطاقة الصعود الثانية إلى «دوري المحترفين»، بالفوز أمام مضيفه الرمس 4-3، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في مركز الوصافة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه دبا الحصن الثالث والمتعثر بالخسارة أمام مضيفه مصفوت 0-3 ضمن الجولة ذاتها.

وتبدو أوجه التشابه كبيرة بين المدربين الأكثر نجاحاً في دوري الأولى خلال الموسم الحالي، بعدما تولى مسفر، تدريب فريق نادي حتا بداية من مباراة الجولة الخامسة أمام الفجيرة 2-1 خلفاً للمقدوني جوكيكا، لينجح في إعادة «الإعصار» إلى المسار الصحيح نحو الصعود إلى المحترفين، والتتويج باللقب.

وترجم مسفر «61 عاماً»، خلال مشواره مع «الإعصار» رصيد خبراته الميدانية الكبيرة كمدرب سابق لأندية العربي، الحمرية، عجمان، الشارقة، العروبة، الظفرة، بني ياس، والفجيرة، علاوة على مشواره الحافل مع منتخبات المراحل السنية، وصولاً للمنتخب الأول في فترات متفاوتة في أعوام 1999 و2000 و2011، بجانب تجربته في قيادة منتخب الأردن في الفترة من 18 ديسمبر 2016 وحتى أكتوبر 2017.

في المقابل، فرض محمد الجالبوت مدرب «الصقور» أفضليته في صراع الصعود، ليحقق النجاح الأبرز في محطته التدريبية الثالثة على التوالي في «دوري الأولى» على مدار موسمين، بعدما قاد في الموسم الماضي فريق نادي العربي لتحقيق نتائج إيجابية، نافس من خلالها على الصعود حتى الجولات الأخيرة لينهي الدوري في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

واستهل الجالبوت الموسم الحالي، مدرباً لدبا الحصن، حيث قاد فريقه إلى الصدارة لأكثر من جولة قبل قرار الاستقالة التي تزامنت مع تراجع ترتيب فريقه السابق إلى المركز الثالث، ليشرف بعدها على تدريب «الصقور» بداية من مباراة الفجيرة 2-1 ضمن الجولة 23، خلفاً للتونسي فتحي العبيدي مدرب «الصقور» السابق.

ويعد الصعود لدوري المحترفين مع «الصقور» الإنجاز الأبرز في مسيرة الجالبوت صاحب الـ «55 عاماً»، واللاعب السابق لفريق نادي العربي، والمدرب الأسبق لفرق دبي، رديف شباب الأهلي، العربي، دبا الحصن، وحالياً الإمارات.

من جانبه، جدد عبدالله مسفر التهنئة لجمهور حتا وإدارة النادي بمناسبة حسم الفوز بدرع الدوري قبل جولة على الختام، وقال: «لم أتوقع أن أحسم المنافسة على صراع الصعود قبل أكثر من جولة على الختام، قبل أن ننجح أيضاً في الفوز باللقب، واجهنا ظروفاً صعبة في البداية ولكننا نجحنا في تحقيق الأفضل».

وحول إمكانية استمراره في قيادة الفريق خلال الموسم المقبل في دوري المحترفين، أوضح: «تبقت لنا مباراة أخيرة في الدوري، وشخصياً أعتز بتجربتي مع الفريق والنادي، وكنا على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقنا ونجحنا في تحقيق المطلوب رغم صعوبة المهمة».

في المقابل، عبر محمد الجالبوت مدرب «الصقور» عن سعادته بتحقيق طموحات فريقه بالصعود إلى «دوري المحترفين» بعد حسمه لوصافة الترتيب قبل جولة على ختام دوري الأولى، وقال: «الشكر للاعبين على التضحيات الكبيرة وإدارة النادي على الثقة، ولجمهور الفريق على الدعم، ونتمنى استمرار أفراح الفريق».

وأضاف: «الإنجاز الذي تحقق حصيلة جهود مشتركة، وللاعبين الدور الأهم، خاصة أن إنجاز الصعود جاء بعد ولادة قيصرية في ظل أوضاع الفريق، وشكري يمتد لوسائل الإعلام ولجميع من وقف خلف الفريق».