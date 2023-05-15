عبد الملك: «ذخيرة الفرسان» تكفي لـ 10 سنوات!

مراد المصري (دبي)

أكد إبراهيم عبد الملك، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن فوز «الفرسان» باللقب جاء من خلال التركيز على الجوانب الفنية وفق المعايير المالية المحددة داخل النادي دون مبالغة في الصرف، موضحاً أن النادي حالياً لديه ذخيرة من اللاعبين الصاعدين من فرقه تكفيه لعشر سنوات مقبلة، وأن النادي لن يقف على رحيل لاعب أو اثنين أو أكثر مع التزامه بـ «سقف الرواتب» الداخلي الذي يمتلكه.

وجاء حديث عبد الملك عقب رفع «الفرسان» الدرع الثامن كثاني أكثر الأندية فوزاً بلقب دوري كرة القدم، وقال: «مقارنة بالأندية المتواجد في المراكز الخمسة الأولى فإننا خضنا الموسم بأقل ميزانية بينها، حيث ركزنا على فكرة عدم استقطاب لاعبين بكلف مالية عالية، وعدم الصرف بشكل كبير، ولكن من خلال التركيز على الاحتياجات الفنية التي نحتاجها».

وتابع: «استغنينا عن بعض اللاعبين والسبب أننا تمسكنا بسقف الرواتب الذي وضعناه، ومن لم يقتنع تركنا له حرية الرحيل، وكنا ندرك تماماً أن لدينا من الكفاءات والعناصر الفنية الشابة ما يغطي من يرحل».

وواصل حديثه حول هذه الخطوة، وقال: «اللاعبون الذين رحلوا أسماء نحترمهم ونقدر تاريخهم وما قدموه للنادي، لكن النادي لن يقف على لاعب أو اثنين، ولدينا ذخيرة من فريق الرديف صعدناهم للفريق الأول يكفينا لعشر سنوات قادمة، لذلك لا خوف على شباب الأهلي».

وحول العمل في الأكاديمية الذي أفرز هذه المواهب الشابة، قال: «لدينا فريق الدريف بطل الدوري لثلاث مواسم، وفي هذا الموسم حققنا 11 لقباً في بطولات المراحل السنية وهي حصيلة قياسية على صعيد الأندية، وهذا الاهتمام بالأكاديمية ليس في الموسم الحالي، ولكن حصيلة عمل من السنوات والاهتمام الكبير جداً بها، من خلال توفير أفضل الكفاءات الفنية للإشراف عليها واستقطاب نوعية اللاعبين، علماً بأن لدينا أكاديمية خاصة وعامة».

وتابع: «الأجهزة الفنية المتواجدة في الأكاديمية من أصحاب الكفاءات العالية، لذلك تجد فرقنا تنافس على جميع البطولات في كافة الفئات السنية، سواء في الدوري أو الكأس، مع التواجد في المركزين الأول أو الثاني، مما يجعل الأمر ينعكس على الفريق الأول بشكل إيجابي».

وبخصوص عدم إعلان تجديد عقد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، قال عبدالملك: «الأمور تسير بشكل جيد للغاية، وقريباً هناك أخبار طيبة، فيما بالنسبة للاعبين الأجانب سيكون هناك تقييم فني مع المدرب ومشاورة معه حول نقاط القوة والضعف، والمراكز التي يجب أن نقوم بتعزيز الصفوف فيها».

وختم: «بدأنا العمل للموسم المقبل منذ الآن، وذلك من أجل أن يواصل الفريق تواجده كمنافس شرس وأن نحافظ على مكتسبات هذا الموسم ونواصل البناء عليها».