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السويدي فورستروم يحقق حلمه في «السباق إلى دبي»

السويدي فورستروم يحقق حلمه في «السباق إلى دبي»
15 مايو 2023 11:30

دبي (الاتحاد)
حقق السويدي سيمون فورستروم حلمه، بتحقيق أول لقب في مسيرته في جولة «دي بي ورلد» للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بتتويجه بلقب بطولة سودال البلجيكية المفتوحة، ليتقدم إلى المركز السابع عشر في ترتيب الموسم الحالي للجولة، التي تقام بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
كسب فورستروم اللقب بعد منافسة قوية في ملعب نادي رينكفين الدولي في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث تطوف الجولة التي تحمل شعار «السباق إلى دبي»، عبر مختلف دول وقارات العالم بموسم حافل يضم 43 بطولة.
أنهى فورستروم المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 460 نقطة، ويتقدم 54 خطوة ليصبح بالمركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 714 نقطة، واللافت حصول اللاعب المعروف بأنه عاشق لألعاب الفيديو، على جائزة مالية تبلغ نحو 311 ألف يورو، بعدما كان قد حقق 166 ألف يورو فقط في 20 بطولة سابقة خلال مسيرته المتصاعدة.
جاء بالمركز الثاني في البطولة مواطنه السويدي ينس دانتورب برصيد 16 ضربة تحت المعدل، ليحقق 305 نقاط ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 523 نقطة، ويتقدم 64 خطوة ليصبح بالمركز 27 في ترتيب «السباق إلى دبي».
ويتنافس اللاعبون من أجل محاولة فرصة الظهور الحصرية في البطولة الختامية للموسم في دبي، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.
وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة «دي بي ورلد» من دولة الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.

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