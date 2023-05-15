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«بالومبينا» يخطف أضواء «كأس الوثبة» بمضمار أنتيلا

«بالومبينا» يخطف أضواء «كأس الوثبة» بمضمار أنتيلا
15 مايو 2023 11:00

جاليشيا (الاتحاد)
خطف الجواد القوي «بالومبينا دو لانس» لشان دا ماتنزا، بإشراف أتش دومينجويز، وقيادة آر بيريز، الأضواء حين توح بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، الذي أقيم بمضمار دو أنتيلا بمقاطعة جاليشيا، بمملكة إسبانيا، بمشاركة (9) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 5 آلاف يورو برعاية النسخة 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي وسباقاته، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.
وجاء فوز «بالومبينا دو لانس» ناجزاً، وبفارق بلغ 15 طولاً عن وصيفه «جي بي لازتانا» لسي أونيتو دو سيلتا، وإشراف أي ماينو، وقيادة جي أرمليز، فيما جاء في المركز الثالث «جي إم أولاف» لجرانجسا سبورت، بإشراف دي كاسترو، وقيادة جي ليما.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
الجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان قد انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً، ودولياً حول العالم من الدرجات الرفيعة.

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