«شركة كلباء للكرة» تكتب «مشهد النهاية»!

فيصل النقبي (كلباء)

قدمت شركة كلباء لكرة القدم استقالتها لمجلس الشارقة الرياضي، بعد مضي 4 أعوام من الإشراف على النادي وتولي مهام الإدارة الكروية.

وكانت شركة كلباء قد قادت الفريق نحو تحقيق نجاحات ملموسة في الفترة الأخيرة وخاصة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ومنذ تولي شركة كلباء لكرة القدم المسؤولية، حقق الفريق نتائج جيدة وقامت بتنفيذ خطة استراتيجية ناجحة ساهمت في تحسين أداء الفريق وتوسيع قاعدة الجماهير.

ومع ذلك، فإن الأسباب الحقيقية وراء استقالة الشركة لم تُعلن بعد، خاصة مع اعتذار رئيس الشركة عن عدم تكملة المهمة خلال الساعات الماضية.

وترددت بعض الأنباء عن قرب تعيين شركة جديدة لكرة القدم، حيث من المنتظر أن يقود المهمة أحد الاداريين الذين سبق لهم العمل في النادي خلال السنوات الماضية، ويحظى بدعم كبير من الجماهير.