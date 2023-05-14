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برشلونة يستعيد لقب الليجا بـ «رباعية إسبانيول»

برشلونة يستعيد لقب الليجا بـ «رباعية إسبانيول»
15 مايو 2023 01:06

مدريد (د ب أ)

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توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.
وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 11 و40 وأليكس بالدي في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني، سجل جيوليس كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، فيما سجل خافيير بوادو الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 73 ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وعزز ليفاندوفسكي صدارته لهدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 21 هدفا. ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 14 نقطة أمام ريال مدريد، الوصيف، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

برشلونة
الليجا
إسبانيول
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