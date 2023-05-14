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الرياضي

كانو يستقيل من كلباء

كانو يستقيل من كلباء
15 مايو 2023 01:52

فيصل النقبي (كلباء)

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أعلن علي كانو اللوغاني رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم اعتذاره عن عدم تكملة رئاسته للشركة بسبب ظروفه الخاصة بعد أربعة مواسم قضاها في المهمة.
ووجه كانو الشكر والتقدير لجماهير «النمور» على وقفتها مع الفريق طوال المواسم الماضية، وكذلك للإدارة التي عملت بكل إخلاص وتجرد، من أجل أن يتبوأ النادي مكانته الحديثة بكرة القدم الإماراتية. وقال كانو، إنه قد أبلغ الجهات المختصة ومنذ نهاية الدور الأول، بعدم قدرته على الاستمرار في المهمة بسبب انشغالاته الدائمة وتحضيره لرسالة الدكتوراه في الخارج، وبسبب رغبته في إفساح المجال للكفاءات الجديدة القادرة على قيادة الفريق نحو المزيد من التطور.
وأضاف: «قمنا مع مجلس الإدارة بعمل واضح في تهيئة الفريق وإعداده بالشكل الأمثل، والآن لدينا فريق بشخصية مميزة ولافتة، ومن سيأتي بعدنا سيكمل المسيرة بلا شك».

علي كانو اللوغاني
اتحاد كلباء
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