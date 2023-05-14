نجل دياز يقود الهلال في «الكلاسيكو»

الرياض (د ب أ)

سيقود إيميليانو دياز المدرب المساعد في الجهاز الفني للهلال الفريق في «الكلاسيكو» المرتقب أمام الاتحاد في قمة مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد موافقة إدارة نادي الهلال على طلب المدير الفني رامون دياز برغبته في المغادرة إلى بلاده، لمتابعة أوضاع أسرته عقب الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة، ونتج عنه حالة وفاة وإصابتين.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز مساء الثلاثاء «الكلاسيكو» المرتقب والذي يدخله الاتحاد سعيًا لحسم اللقب بنسبة كبيرة، حيث يتصدر بفارق خمس نقاط عن النصر صاحب الوصافة. في المقابل يملك الهلال الفرصة للاقتراب من المركز الثالث بعد هزيمة الشباب أمام الاتفاق اليوم، حيث يملك الهلال 49 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن الشباب، علمًا بأن الهلال له مباراة مؤجلة.

وكان دياز قاد الهلال الجمعة للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الوحدة 6/7 بضربات الترجيح، بعد التعادل 1/1، لينقذ موسمه من الخروج خالي الوفاض بعد خسارة كأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.