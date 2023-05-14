الإثنين 15 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أرسنال يمهد طريق السيتي بالخسارة من برايتون

أرسنال يمهد طريق السيتي بالخسارة من برايتون
14 مايو 2023 21:41

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
السيتي يتربع على القمة بثلاثية إيفرتون
كامافينجا جاهز لـ«موقعة الاتحاد»

تعرض أرسنال لضربة جديدة في سعيه لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وخسر 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون، بعد عرض متواضع، ليمهد الطريق نحو تتويج مانشستر سيتي.
وبعد شوط أول دون أهداف، تأخر أرسنال بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 51، ثم أضاف البديل دينيز أونداف الهدف الثاني في الدقيقة 86، واختتم برفيس إستوبينيان الأهداف في الوقت بدل الضائع.
وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 36 مباراة وبقي في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز 3-صفر على إيفرتون في وقت سابق اليوم، وخاض 35 مباراة فقط. ويحتاج سيتي إلى انتصار واحد للاحتفاظ باللقب.
وقفز برايتون إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة من 34 مباراة وأنعش آماله بقوة في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

مانشستر سيتي
أرسنال
برايتون
إيفرتون
آخر الأخبار
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
الرياضي
سلة شباب الأهلي في «صراع مثير» مع كبار غرب آسيا
اليوم 13:00
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
الاقتصادي
محمد الحسيني يقرع جرس افتتاح تداول أولى صكوك الخزينة الإسلامية
اليوم 12:52
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
الرياضي
دوري «الأولى» يحتفل بإنجازات «المدرب المواطن»
اليوم 12:30
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
الإمارات
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شماء عبدالله سعيد البدواوي
اليوم 12:25
جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية لنسختها الـ17
الإمارات
جائزة الشيخ زايد للكتاب تمنح عمر خيرت جائزة شخصية العام الثقافية لنسختها الـ17
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©