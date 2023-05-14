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إلتشي يخدم الريال وفالنسيا يتنفس الصعداء

إلتشي يخدم الريال وفالنسيا يتنفس الصعداء
14 مايو 2023 21:39

مدريد (أ ف ب)


أسدى إلتشي صاحب المركز الأخير وأول الهابطين إلى الدرجة الثانية، خدمة إلى ريال مدريد عندما تغلب على ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر، في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وسجل فيديل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.
وهو الفوز الرابع فقط لإلتشي هذا الموسم وجاء بعد أسبوعين فقط على هبوطه رسمياً إلى الدرجة الثانية، عقب خسارته أمام ألميريا 1-2 في المرحلة الماضية.
وأوقف إلتشي سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للقطب الثاني للعاصمة، وألحق به الخسارة السابعة هذا الموسم، مقدماً خدمة كبيرة للنادي الملكي بحرمانه أتلتيكو من استعادة المركز الثاني.
وكان أتلتيكو مدريد انتزع المركز الثاني من ريال مدريد، بفوزه على قادش 5-1 وخسارة ريال مدريد أمام ريال سوسييداد 2-0 في المرحلة الماضية، لكن رجال المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي استعادوا مركزهم بالفوز على خيتافي 1-0 السبت وخسارة رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني اليوم.
وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد وبفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر، والذي يملك فرصة حسم اللقب في حال فوزه على جاره ومضيفه إسبانيول لاحقاً.
وتنفس فالنسيا الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيجو 2-1. 

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وبكر فالنسيا بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثامنة بوساطة المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت، وأدرك السويسري الدولي هاريس سيفيروفيتش التعادل لسلتا فيجو مطلع الشوط الثاني (60)، قبل أن يخطف ألبرتو ماري هدف الفوز للضيوف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وطرد المدافع البرازيلي لفالنسيا جابريال باوليستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل للضائع بتلقيه الإنذار الثاني.
واستغل فالنسيا جيداً خسارة ألميريا أمام مضيفه أوساسونا 1-3 السبت، وقادش أمام ريال مايوركا 0-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، وخيتافي أمام مضيفه ريال مدريد بالنتيجة ذاتها أمس، فتخلص من المركز الثامن عشر مرتقياً إلى الرابع عشر برصيد 37 نقطة معززاً حظوظه في البقاء.
في المقابل، مني سلتا فيجو بخسارته الثالثة توالياً والخامسة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

أتلتيكو مدريد
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