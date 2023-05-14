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الرياضي

تألق إماراتي في حفل «جينيز» الفرنسي

تألق إماراتي في حفل «جينيز» الفرنسي
14 مايو 2023 21:22

محمد حسن (دبي)
خطفت خيول الإمارات الأضواء خلال حفل الإمارات جينيز الفرنسي، الذي أقيم بمضمار لونجشامب الفرنسي العريق بباريس، وتوج الجواد «مرحبا يا سنافي» للمالك الإماراتي جابر عبد الله بلقب «الإمارات 2000 جينيز الفرنسي».
وتمكن «مرحبا يا سنافي» بإشراف أيه شوتز وقياد مايكل برزلونان من خطف اللقب الكلاسيكي الفرنسي للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، فيما حل في المركز الثاني «إيزاك شيلبي» بإشراف برايون ميهان وقيادة شين ليفي.
وأكملت الانتصارات الإماراتية، المهرة «بلو روز سن» لمزارع الشراع، بعد تتويجها بلقب الإمارات بول داساي دي بوليش للمهرات «الإمارات 2000 جينيز الفرنسي» للفئة الأولى لمسافة الميل.

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