«الفرسان» يحتفل بلقب «دوري 21» بثلاثية «البرتقالي»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل شباب الأهلي بلقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بالفوز 3 - 2 أمام ضيفه عجمان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد في ختام «الجولة 26» والأخيرة للدوري، ليتوج بدرع الدوري الذي حسمه مبكراً قبل جولة على الختام، للمرة الثالثة على التوالي.

وسجل خالد الأصبحي في الدقيقة 24، ومحمد المدني 55، و«البديل» محمد خميس 96 ثلاثية «الفرسان»، فيما أحرز روكي مارسيانو هدفي «البرتقالي» في الدقيقتين 20 و58.

وأنهى «الفرسان»، الذي نجح في تأكيد جدارته بالحسم المبكر للقب منذ الجولة الماضية بالفوز على بني ياس 3-0، الدوري في الصدارة برصيد 61 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الشارقة «الوصيف»، وحل الجزيرة ثالثاً برصيد 54 نقطة، مقابل 51 للعين الرابع.

وهو التتويج الثالث على التوالي لشباب الأهلي بلقب «دوري 21»، بعد موسمي 2020- 2021 برصيد 56 نقطة، و2021- 2022 برصيد 66 نقطة، ليحتل وصافة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب «دوري الرديف»، والتي تضم العين المتصدر برصيد 7 ألقاب آخرها في 2018- 2019، وتشمل الجزيرة بطل في أول نسخة 2008- 2009، الشارقة 2015- 2016، والوحدة 2016- 2017، والنصر 2017- 2018.

وشهدت الجولة 26، فوز الشارقة على النصر 3-1، والجزيرة أمام مضيفه اتحاد كلباء 4-2، فيما تعادل البطائح والعين 2-2، والوصل وخورفكان 1-1، وتغلب الوحدة على بني ياس 2-0، ودبا أمام مضيفه الظفرة 3-2.