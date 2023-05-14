«الصقور» يعود إلى المحترفين.. و«الإعصار» يحسم لقب «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم فريق نادي حتا «أول الصاعدين لدوري المحترفين»، لقب «دوري الدرجة الأولى»، قبل جولة على الختام، بفوزه العريض أمام مضيفه فرسان هسبانيا 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ذا سيفنز» بدبي ضمن الجولة 33 وقبل الأخيرة.

ورفع «الإعصار»، الذي احتفل في الجولة الماضية بحسم الصعود المبكر، رصيده إلى 74 ليحسم أيضاً تتويجه بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخ النادي في عصر الاحتراف بعد الأولى موسم 2015-2016، في انتظار معانقته الدرع في مباراة الجولة الأخيرة أمام ضيفه سيتي الأحد المقبل على استاد حمدان بن راشد.

وعصفت الخسارة في المقابل بفريق فرسان هسبانيا ليكون ثاني الهابطين إلى «دوري الدرجة الثانية» إلى جانب بينونة «الأخير»، بعدما تجمد رصيده في 19 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف منافسه سيتي «الخامس عشر» والمتعادل في الجولة ذاتها مع مضيفه العروبة 3-3.

وحسم فريق نادي الإمارات بطاقة الصعود الثانية إلى «دوري المحترفين» إلى جانب حتا «البطل»، بفوزه أمام مضيفه الرمس 4-3 ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثاني، ويحسم التأهل رسمياً مستفيداً من خسارة منافسه المباشر دبا الحصن «الثالث» أمام مضيفه مصفوت 0-3، ليبقى برصيد 64 نقطة، مقابل 53 لمصفوت الرابع.

وهو الصعود الخامس لـ «الصقور» إلى «دوري المحترفين» من بوابة دوري الأولى بعد مواسم 2008- 2009 «وصيف دوري الأولى»، 2010- 2011 «وصيف»، 2012- 2013 «بطل دوري الأولى»، 2020- 2021 «وصيف»، والموسم الحالي 2022- 2023 في مركز الوصافة أيضاً خلف حتا «البطل».