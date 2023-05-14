السيتي يتربع على القمة بثلاثية إيفرتون

ليفربول(رويترز)

أحرز إيلكاي جندوجان هدفين رائعين ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على إيفرتون، وقطع خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح جندوجان التسجيل بعدما سدد كرة ببراعة وظهره للمرمى في الدقيقة 37، ثم صنع الهدف الثاني لزميله إيرلينج هالاند بعد دقيقتين.

واختتم جندوجان الأهداف بعد الاستراحة بست دقائق من ركلة حرة.

وقبل ثلاث جولات من النهاية، بات سيتي، الذي حقق فوزه 11 على التوالي، يملك 85 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ملاحقه أرسنال.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 32 نقطة ويحتل المركز 17 وبفارق نقطة واحدة عن ليدز يونايتد القابع في منطقة الهبوط.