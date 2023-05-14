الجنيبي رئيساً «مؤقتاً» لاتحاد الكرة

معتز الشامي (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الطارئ، الذي عقده اليوم، تكليف عبد الله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، برئاسة مجلس الإدارة لفترة مؤقتة، إعمالاً للمادة 99 من النظام الأساسي، وذلك على خلفية استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة من مهام منصبه، مع منح الجنيبي صلاحيات الرئيس الكاملة، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

من جانبه أكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن الاجتماع الطارئ الذي تم الدعوة إليه، لم يتضمن أية بنود إضافية بخلاف مناقشة استقالة رئيس المجلس، والخطوات القانونية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن المادة 99 من النظام الأساسي تفرض تعيين النائب الأول في منصب الرئيس، وعن فترة الـ3 أشهر قبل الدعوة للجمعية العمومية الانتخابية قال: «وفق اللوائح الترتيب العمومية الانتخابية في فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وبالتالي سيتم بحث الخطوات القانونية والإجراءات المطلوبة، ومن ثم يتم الدعوة للجمعية العمومية قبل شهرين من موعدها، ما يعني ما بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس المقبل».

وعن قرار المدرب الجديد للمنتخب قال: «الأولولية الآن للدعوة لجمعية عمومية، ربما في قادم الاجتماعات للمجلس المؤقت، يتم مناقشة هذا الملف، ولكن حالياً، كان الهدف هو تكليف رئيس بديل لتسيير الأعمال لأقرب عمومية انتخابية».

ونفى ابن هزام أن تكون الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس فقط، مشيراً إلى أن النظام الأساسي حدد ضرورة إجراء انتخاب قائمة كاملة بسبب استقالة الرئيس، وبالتالي ستكون الانتخابات لمجلس جديد بالكامل، مع أحقية أي من الأعضاء في الترشح وفق اللوائح.