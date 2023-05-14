كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية تصل فرنسا

بوردو (الاتحاد)

يستضيف غداً مضمار بوردو لو بوسكات في فرنسا، سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «بري زولما» للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، مع جائزة مالية قدرها 16 ألف يورو.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبدعم من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ويشارك في السباق البالغ طوله 1600 متر، 8 خيول، تتصدرها المهرة «جمانة» لإسطبلات الأصايل في فرنسا، بإشراف المدرب فرانسوا روهات، وقيادة الفارسة روكسان ليجو، وتنحدر المهرة البالغة من العمر أربع سنوات من نسل «صير بن ياس».

وينافس على اللقب «بارز» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة ليو ليبو، و«جامايكا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف أي ديلوفا وقيادة الفارسة مارلين ماير، و«شيكي أمبر» لكريستين فيوجو، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس جاري سانشيز.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

والجدير بالذكر أن أولى سباقات المهرجان انطلقت في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.