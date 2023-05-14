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«الجودو» يعود من «عالمية الدوحة» بـ«مكاسب فنية»

«الجودو» يعود من «عالمية الدوحة» بـ«مكاسب فنية»
14 مايو 2023 17:45

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني للجودو مشاركته الإيجابية في بطولة العالم، التي اختتمت أمس الأول بصالة علي بن حمد العطية في نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة، وعاد بمكاسب فنية، حيث نجح على مستوى الفردي برفع حصته من نقاط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» مع ختام «عالمية الدوحة 2023»، التي شهدت تتويج منتخب اليابان بلقب بطولة العالم برصيد 5 ميداليات ذهبية وفضيتين و4 ميداليات برونزية، في ظل تألق بطلة الوزن الثقيل فوق 78 كجم الشابة سوني أكيرا.
وفاجأ المنتخب الفرنسي الوصيف الجميع بمستواه المتميز مع الظهور الخاص للقاطرة البشرية تيدي رينر «34 عاماً» بطل العالم لعام 2023، في الوزن الثقيل لوزن فوق 100 كجم، والذي توج عن جدارة واستحقاق بتفوقه على المصنف الأول في البطولة بطل طاجيكستان تيمور راخيموف، الذي تأهل على حساب لاعب منتخبنا اللاعب معروف ماجو في ختام مباريات منتخبنا بعد نزال قوي ومتكافئ حسم بـ«اللاسكور الذهبي» بعد التعادل في الوقت الرسمي، كحال معظم مباريات البطولة القوية.
وجاء منتخب جورجيا في المركز الثالث برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، النجاح الفني والتنظيمي الذي حققته بطولة الدوحة، وهنأ منتخب اليابان على احتفاظه بصدارة البطولة والترتيب العام على مستوى العالم، مؤكداً أن منتخب الإمارات خلال مشاركته في البطولة، بحضور ناصر التميمي الأمين العام رئيس البعثة، استفاد كثيراً من المشاركة في بطولة العالم 2023.
وقال: برنامج المنتخب الأول لن يتوقف حسب خطة الاتحاد حتى موعد بطولة «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر 2023، حيث يسبق بطولة كازاخستان جراند سلام في منتصف يونيو المقبل معسكر إعداد في جورجيا، وفي أواخر يونيو بعد الراحة القصيرة ينتظم المنتخب في معسكرين دوليين في منغوليا وجورجيا، قبل المشاركة في بطولة الماستر في المجر أول أغسطس، ويعقب ذلك إجازة قصيرة ثم الانتظام في معسكري جورجيا واليابان قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الصين، وبعدها يحصل الفريق على إجازة قصيرة تسبق معسكر جورجيا في السادس من أكتوبر، قبل المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2023.

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