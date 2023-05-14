«راج المارد» و«نورمانديا» بطلا كأس الوثبة في البرازيل

ساو باولو (الاتحاد)

سجلت سباقات كأسي «الوثبة ستاليونز»، التي أقيمت بمضمار «سيداد جارديم» العشبي في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل، نجاحاً منقطع النظير من ناحية الحضور الجماهيري الكبير، وكذلك من حيث نوعية الخيول الأبطال التي شاركت في السباقين، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة حسب استراتيجية المهرجان.

وأسفرت نتائج السباق الأول على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» للجائزة الكبرى للأمهار، لمسافة 1300 متر على العشب والبالغ جائزته 5000 دولار أميركي، بمشاركة (7) أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق، عن فوز «في جي راج المارد» لجوس كارلوس جيمراش، بإشراف ثياجو هيدار، وقيادة الفارسة جين الفيس، وحل في المركز الثاني «كلابتون» بقيادة إيدفالدو سيلفا، فيما جاء في المركز الثالث «مهاتما راش» بقيادة جيفسلون بيسبو.

وحصدت المهرة «نورمانديا راش» لاجروبيكيوريا دو شابا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة مايكل سيلفا، لقب السباق الثاني لمسافة 1300 متر على كأس «الوثبة ستاليونز» للمهرات للجائزة الكبرى البالغة 5000 دولار أميركي، بمشاركة أفضل 6 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، في المواسم الأخيرة، بما في ذلك 4 أبطال، وجاءت في المركز الثاني «نيزا راش» بقيادة إيدفالدو سيلفا، فيما جاءت ثالثة «هولي بول راش» بقيادة رودنيك فيانا.

عقب ختام الأشواط قام ألمير خوسيه ريبيرو، مدير الرابطة البرازيلية لمربي الخيول العربية الأصيلة، يرافقه عدد من أعضاء الجوكي كلوب بتتويج الأبطال الفائزين في السباقين.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئات الأولى والثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

كما يرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.