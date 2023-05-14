نادال يرفض «التحدي»

باريس (رويترز)

أعلن مدير بطولة التحدي التي تقام في بوردو هذا الأسبوع، أن الإسباني رافائيل نادال رفض بطاقة دعوة للمشاركة في منافساتها، في ظل شكوك حول مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس".

ويعاني نادال من إصابة في الفخذ تعرض لها في بطولة أستراليا المفتوحة، وتزايدت مخاوف بشأن غيابه عن ثاني البطولات الأربع الكبرى، بعد انسحابه من بطولة إيطاليا المفتوحة المقامة في روما.

وأبلغ جان بابتيست بيرلان صحيفة ليكيب الفرنسية: «عرض على كارلوس كوستا وكيل أعمال نادال بطاقة دعوة. أخبرني بلطف شديد أن نادال يواصل استعداداته في ماناكور وأنه ليس مستعداً وبأنه في سباق مع الزمن للاستعداد لفرنسا المفتوحة».

وغاب نادال عن بطولة مدريد المفتوحة التي اختتمت الأسبوع الماضي، بعدما اعتذر عن المشاركة في إنديان ويلز وميامي ومونت كارلو وبرشلونة.

وفاز نادال بفرنسا المفتوحة 14 مرة وهو رقم قياسي. وتنطلق ثاني البطولات الأربع الكبرى في 28 من الشهر الجاري.