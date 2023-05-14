«أبيض الشاطئية» يتصدر مجموعته في كأس العرب

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على نظيره المنتخب الليبي 5-2 في المباراة التي جرت على شاطئ كورنيش الحمراء في مدينة جدة السعودية، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب.

سجل أهداف المنتخب، راشد عيد، أحمد بشر، وليد بشر، هيثم الكعبي، وعلي المحمدي.

وتمكن منتخب جزر القمر من تحقيق الفوز على منتخب الكويت بالركلات الترجيحية نتيجة (4 - 2)، والتي تم اللجوء لها بعد نهاية الأشواط الأصلية الثلاثة والشوط الإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1 – 1)، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وفي ختام الجولة الأولى، تصدر «أبيض الشاطئية» المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب جزر القمر (ثانياً) وله نقطة واحدة، وبدون نقاط حلّ منتخب الكويت (ثالثاً)، ومنتخب ليبيا (رابعاً).

وتُقام مباريات الجولة الثانية غداً «الاثنين»، حيثُ يلتقي منتخبا ليبيا والكويت الساعة السادسة والنصف مساءً، فيما يواجه منتخبنا الوطني منتخب جزر القمر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.