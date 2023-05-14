«البينية» ترتفع و«الطولية» تتراجع في حصاد الدوري!

عمرو عبيد (القاهرة)

أُسدل الستار على بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بعدما سجّلت الفرق 550 هدفاً بمعدل يتجاوز 3 أهداف في كل مباراة، وهو ما يتجاوز بفارق واضح حصاد الموسم الماضي الذي شهد اهتزاز الشباك 518 مرة آنذاك بمعدل 2.85/ مباراة، لتتفوق النسخة المُنصرمة من دورينا بفارق 0.17 هدف في كل مباراة.

من المنطقي أن تُسجل الفرق النسبة الأكبر من الأهداف عبر الطرفين مُجتمعين، إلا أن أياً منهما لم يتمكن من التفوق على الحصاد النهائي لأهداف العمق الهجومي، ولهذا بقي مُحتفظاً بالمعدل التهديفي الأكبر بإجمالي 254 هدفاً ليُمثّل 46.2% من إجمالي الأهداف، مقابل 28.4% لأهداف الطرف الأيسر و25.4% للأهداف التي أنتجتها الجبهات اليُمنى.

وبالطبع مالت النسب لمصلحة «الحركة» في كيفية تسجيل الأهداف، حيث اهتزت الشباك 374 مرة عبر اللعب المُتحرك بنسبة 68% من الحصاد الكامل لنسخة الموسم المُنتهي، في حين استغلت الفرق الركلات الثابتة لتسجيل 176 هدفاً، لوحظ فيها أن الركلات الركنية ظلت مُحتفظة بالصدارة، حيث أنتجت 77 هدفاً بنسبة 43.75% من حصاد الركلات الثابتة، بفارق ضئيل عن إنتاج ركلات الجزاء، بينما استخدمت الفرق الركلات الحرة غير المباشرة في تسجيل 13% منها مقابل 8.5% للركلات المباشرة.

وتنوعت مصادر الهجمات المُنتجة للأهداف، وكان أبرزها الهجمات السريعة التي أسفرت عن تسجيل 181 هدفاً، بنسبة 33% من الإجمالي، وانقسمت إلى 116 هجمة مُنظمة سريعة بأقل عدد من التمريرات، و65 هجمة مرتدة عكسية فائقة السرعة، بينما شنّت الفرق 146 هجمة مُنظمة مؤثرة هادئة الإيقاع غزيرة التمريرات، في حين أن الضغط العالي على دفاعات المنافسين أسفر مُباشرة عن تسجيل 51 هدفاً.

ولا يزال استخدام التمريرات العرضية يتصدر المشهد فيما يتعلق بالكرات الحاسمة، حيث أرسلت فرق دورينا 169 تمريرة عرضية أنتجت الأهداف بصورة مُباشرة، وهو ما يعني مشاركتها في تسجيل 30.7% من الأهداف، وكانت الكرات العرضية الهوائية قد أسفرت عن اهتزاز الشباك 131 مرة، لتساهم في تسجيل 108 أهداف عبر رؤوس اللاعبين، مقابل 38 لأهداف التمريرات العرضية الأرضية.

وظهرت التمريرات البينية بقوة في قائمة التمريرات الحاسمة أيضاً، حيث أنتجت 90 هدفاً هذا الموسم مقارنة بـ71 في النسخة الماضية، وبدا واضحاً ارتفاع تأثيرها هذه المرة، حيث بلغت نسبة مشاركتها في الأهداف بـ16.4% مقابل 13.7% في الموسم السابق، كما زادت الأهداف الناتجة عن الألعاب الثُنائية «هات وخد» لتبلغ 28 هدفاً مقابل 17 في بطولة 2021/2022، لكن الملاحظة الأبرز تمثّلت في تقلص عدد الأهداف التي صنعتها الكرات الطولية هذا الموسم، إذ اهتزت الشباك بواسطتها 27 مرة بنسبة 4.9% من الإجمالي، مقارنة بـ7.1% وإجمالي 37 هدفاً في نسخة العام الماضي!