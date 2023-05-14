جوائز «كرنفال دبي للخيول» ترتفع إلى 24.7 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

تناغماً مع مسيرة التطور والابتكار المتسارع الذي ينظم كافة الأنشطة في دبي، والمكانة المتميزة للإمارة كمركز عالمي للسباقات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن هيكلة جديدة لموسم سباقاته بالمضمار العالمي ميدان 2023–2024.

وبناءً على ذلك، انتقل موسم سباقات دبي بأكمله إلى حدث دولي عالي القيمة والتنافسية تحت مسمى جديد هو «كرنفال سباقات دبي»، وتأتي الخطوة في أعقاب عقدين من السباقات الدولية في الإمارة، ويصحب هذه النقلة رفع سقف الجوائز المالية إلى مستويات غير مسبوقة، ما يبشر بمنافسات عالية المستوى.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «البرمجة والهوية المستحدثة لكرنفال سباقات دبي من شأنها أن تعزّز موقع دبي الاستراتيجي في المنطقة كمركز رئيسي لرياضات الخيل ووجهة مفضّلة في السباقات بفضل السباقات المغرية التي توفرها، والخبرات والخدمات والمنشآت التي يفخر بها مضمار ميدان العالمي».

وأضاف الشيخ راشد: «تتمتع دبي بتاريخ رصين في السباقات يبعث على الفخر، ولكن الإمارة تشتهر أيضاً بالابتكار والإبداع، ويُسعدنا رفع مستوى الجوائز المالية للسباقات، والترحيب بالمشاركين الدوليين طوال الموسم بأكمله».

يمتد كرنفال سباقات دبي في صورته الجديدة طوال الموسم من نوفمبر إلى مارس، ما يمنح المدربين والفرسان والخيول الدولية فرصة المنافسة في دبي لفترة ممتدة أطول بكثير عمّا كان عليه الحال سابقاً.

ستقفز معدلات الجوائز المالية لكرنفال سباقات دبي 2023 – 2024 بمبلغ 11 مليون درهم، ما يعني زيادة بنسبة 27% قياساً بمستويات الموسم الماضي، وستكون هناك ثلاث أمسيات رئيسية تتميز بجوائزها الكبرى، حيث ستقام الأولى في ديسمبر (4.7 مليون درهم) والثانية في يناير (10 ملايين درهم)، والثالثة في مارس (سوبر ساترداي - 10 ملايين درهم)، ما يرفع إجمالي الجوائز المالية للأمسيات الثلاث إلى 24.7 مليون درهم، فيما لن يقل معدل الجوائز المالية للسباقات غير المصنفة عن 165 ألف درهم، وهو نفس المعدل الذي كان سائداً قبل جائحة كورونا، وتحافظ أمسية كأس دبي العالمي في ختام موسم سباقات دبي على جوائزها المالية الدسمة البالغة 30.5 مليون دولار (112 مليون درهم تقريباً).

ويضم كرنفال سباقات دبي( 2023-2024) 14 أمسية دولية للسباقات، بخلاف أمسية كأس دبي العالمي، ويتراوح عدد أشواط كل أمسية من 7 إلى 9 أشواط، وستقام كافة السباقات أيام الجمعة عدا أمسية سوبر ساترداي، وأمسية كأس دبي العالمي في يوم السبت.