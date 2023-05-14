فيتيل يستمتع بحياة الاعتزال

برلين(د ب أ)

أكد الألماني سيباستيان فيتيل أنه اعتاد على الحياة دون خوض المنافسات، بعد اعتزال بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وقال فيتيل في مقابلة مع صحيفة «بيلد ام سونتاج»: «بعد فترة طويلة قضيتها في السباقات، هذه هي المرة الأولى التي أعيش فيها حياة روتينية». وأعلن فيتيل اعتزاله في نهاية الموسم الماضي بعد مسيرة حافلة شهدت تتويجه بلقب بطولة العالم لفورمولا 1 أربع مرات، منذ بداية مسيرته في 2007.

ويستمتع فيتيل حالياً بحياته رفقة أطفاله الثلاثة ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيعود لحلبة التسابق يوماً ما. كما لا توجد تكهنات بشأن إمكانية تولي فيتيل «35 عاماً» منصباً إدارياً مع فريقه السابق ريد بول، بعد حديثه في وقت سابق عن هذه الإمكانية.

وعاش فيتيل أنجح فترة في مسيرته من خلال ريد بول، حيث توج معه بلقب بطولة العالم أربع مرات بين عامي 2010 و2013، ولم يحقق فيتيل النجاح المأمول مع فيراري وأستون مارتين، علماً بأنه حقق 53 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى لفورمولا 1 خلال مسيرته.

وأكد فيتيل: «من الجيد أن تكون خلف عجلة القيادة لفترة من الوقت»، لكنه أشار إلى أنه برغم افتقاده إلى «المنافسة والضغط» فإنه بشكل عام راض للغاية عن قرار الاعتزال.