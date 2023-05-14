جاي فاين مع «الإمارات للدراجات» حتى 2027

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات للدراجات عن تمديد عقد جاي فاين، للاستمرار مع الفريق حتى نهاية عام 2027.

وكان فاين قد انضم إلى الفريق هذا العام، وترك انطباعاً جيداً على الفور بالفوز في بطولة تي تي الأسترالية للأبطال، والفوز العام في أول سباق لطواف العالم لهذا العام وهو طواف داون أندر.

ومن المقرر أن يقوم الدراج الأسترالي الآن بمواصلة نجاحاته جنباً إلى جنب مع فريق الإمارات في المستقبل المنظور.

ويقول جاي فاين: «لا شك في أن فريق الإمارات هو واحد من أفضل الفرق في العالم، وأن أكون قادراً على تمديد عقدي معهم بعد فترة وجيزة من الانضمام إلى الفريق هو مصدر ارتياح كبير بالنسبة لي، لقد حدث الكثير بالفعل في موسمي الأول مع فريق الإمارات، فقد دعمني الفريق بشكل كامل فور انضمامي إليهم وساعدني في بداية ناجحة للموسم في طواف داون أندر والبطولة الوطنية الأسترالية، أما إصابتي في ركبتي، فقد تسببت في تباطؤ سرعتي، ولكن حتى في هذه الفترة، ظل الفريق داعماً بشكل كبير داخل وخارج السباقات، وكان الجميع مرحباً جداً، ولم يكن من الصعب بالنسبة لي العثور على مكاني داخل الفريق، حيث لديهم قدر كبير من الخبرة في التصنيف العام، وقد تعلمت الكثير بالفعل تحت إشراف موظفي الفريق والدراجين الآخرين.

نتحدث أنا وزوجتي بري كثيراً عن الخطوة التالية في مسيرتي المهنية، وبعد الانضمام إلى فريق الإمارات، كانت الخطوة المنطقية التالية هي محاولة تأمين مكاني في المجموعة خلال السنوات القليلة المقبلة، وكان القيام بذلك مع فريق الإمارات أمراً طبيعياً، وأعتقد جدياً أنه يمكننا تحقيق بعض النتائج الملحمية خلال السنوات القليلة المقبلة».

على جانب آخر، حقق مارك هيرشي فوزاً مميزاً في المرحلة 3 من طواف المجر، حيث وصل منفرداً بعد أن تجاوز الطريق النهائي الذي يتميز بصعوده الحاد، وذلك قبل الوصول إلى خط النهاية بنحو 2 كم.

وكان هامش الفوز الذي حققه هيرشي كافياً للحصول على القميص، حيث ينطلق إلى المرحلة 4 من مارتونفاسار إلى دوبوجوكو (بطول 206.4 كم).

وقال هيرشي: «انطلقنا إلى سفح الطريق الصاعد الأخير لنأخذ مواقعنا، ثم ذهب إينيوس وتوليت في وقت مبكر جداً، لذلك قمت بتتبعه، ثم علمت أن علي المواصلة بكل ما أستطيع من قوة إن كان لدي جهد متبقٍّ عند الوصول إلى قمة الطريق الصاعد، كان الجميع قد بذلوا ما لديهم من جهد، وفي مثل هذه الحالات قد تحدث الاختلافات الصغيرة في حالة الدراج المزاجية فرقاً كبيراً، ومن الرائع حقاً تحقيق أول فوز لي هذا الموسم وأنا سعيد بذلك، وأؤكد أن السباق لم ينته بعد، حيث لدينا يوم صعب غداً وسنحاول من جديد».