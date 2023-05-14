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الرياضي

كامافينجا جاهز لـ«موقعة الاتحاد»

كامافينجا جاهز لـ«موقعة الاتحاد»
14 مايو 2023 12:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن نجم خط وسطه الفرنسي إدواردو كامافينجا سيكون جاهزاً للسفر إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الإصابة التي لحقت بساقه وركبته خلال مباراة خيتافي في الجولة 34 للدوري الإسباني «الليجا»، والتي انتهت 1-0 لمصلحة «الميرينجي».
وكان كامافينجا طلب التغيير في الدقائق الأخيرة من مباراة خيتافي، بعد أن شعر بألم في ساقه وركبته، واستجاب الجهاز الفني له وسارع الجهاز الطبي بوضع «لفافة ثلج» حول ساقه وركبته، للحيلولة دون تفاقم الإصابة.
وعاد كامافينجا في مباراة خيتافي إلى مركزه الطبيعي في وسط الملعب، بعد أن استمر لأسابيع يلعب في مركز الظهير الأيسر، الذي شغله في هذه المباراة مواطنه فيرلان ميندي العائد من الإصابة الطويلة، ولم يظهر ميندي بالصورة المطلوبة ما دفع أنشيلوتي إلى تغييره في شوط المباراة الثاني.
وذكرت صحيفة ماركا أن أنشيلوتي حرص على طمأنة محبي الريال وجماهير«سانتياغو برنابيو» على حالة كامافينجاً قائلاً: إنها مجرد كدمة قوية تزعجه قليلاً ولكنه في العشرين من عمره وسيشفى منها سريعاً.

 

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ويعتزم المدير الفني الإيطالي خوض مباراة العودة أمام مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، بنفس تشكيل مباراة الذهاب، بعد أن أراح عدداً كبيراً من نجومه الأساسيين في مباراة خيتافي، مثل كريم بنزيمة ورودريجو وداني كارفاخال ولوكا مودريتش وتوني كروس وفينسيوس جونيور، وإن كان اضطر إلى إشراك هذا الثلاثي الأخير لتحسين أداء الفريق، سعياً لتحقيق الفوز الذي تحقق بالفعل بفضل تسديدة صاروخية من ماركو أسينسيو، حولت اتجاهها في طريق المرمى وسكنت شباك الحارس الإسباني ديفيد سوريا.
يذكر أن ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في مباراة مصيرية يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في مدريد بالتعادل 1-1.

ريال مدريد
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
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