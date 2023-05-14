عجمان.. موسم «استثنائي» بـ«النقطة 44»

رضا سليم (دبي)

أنهى فريق عجمان الموسم الاستثنائي والأفضل له في مسيرته بدوري المحترفين، ليس فقط كونه أنهى الموسم في المركز السادس للمرة الأولى، وكان قريباً من مربع الكبار، متفوقاً على الشارقة وكلباء والنصر وخورفكان وبني ياس والبطائح، بل أيضاً لأنه حقق 44 نقطة، جمعها من 13 فوزاً و5 تعادلات، ولم يسبق أن حققها الفريق خلال مشاركاته بالدوري، حيث كانت أعلى نسبة نقاط 37 في موسم 2018-2019.

ومع بداية عصر الاحتراف، موسم 2008-2009 جاء الفريق تاسعاً ثم الثاني عشر والأخير موسم 2009-2010، وفي المركز السابع موسم 2011-2012 وهو أفضل مراكزه في المواسم الماضية، والعاشر موسم 2012-2013، ونفس المركز موسم 2013-2014، والثالث عشر وقبل الأخير موسم 2014-2015، والثامن موسم 2017-2018، والسابع 2018-2019، وهو الموسم الذي حقق فيه 37 نقطة كأعلى معدل قبل الموسم الحالي، والعاشر موسم 2019-2020 والذي لم يكتمل، والثاني عشر موسم 2020-2021، وفي المركز السابع في الموسم الماضي 2021-2022.

وسجل الفريق 41 هدفاً عن طريق وليد أزارو وفراس بالعربي ولكل منهما 12 هدفاً، وبريستيج مبونجو 7 أهداف، وعلي مدن 6 أهداف، وهدف لكل من عصام فايز وميرال، فيما سجل المدافع عبدالله صالح هدف المواطنين الوحيد في صفوف الفريق.

من ناحية أخرى، بدأت إدارة النادي الترتيب للموسم الجديد بشكل مبكر، حيث من المنتظر أن يقام معسكر الفريق الخارجي في صربيا على أن تكون بداية التجمع منتصف يوليو المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي لترتيب أوراق الفريق من خلال التعاقد مع صفقات جديدة في ظل رحيل السلوفيني ميرال والبحريني علي مدن ورغم أن إدارة النادي طلبت استمرار مدن المعار من الرفاع البحريني إلا أن تجديد الإعارة ما زال طور المفاوضات.

وكانت أولى صفقات الفريق في الموسم الجديد تجديد عقد عصام فايز حتى 2027 في فئة اللاعب المقيم والتعاقد مع نادر الغندري لاعب الأفريقي ومنتخب تونس، والذي سيحل بديلاً للاعب ميرال، وعلى مستوى اللاعبين المواطنين، بدأت إدارة النادي التفاوض مع شباب الأهلي لتجديد عقد إعارة المدافع سعيد سليمان، فيما انتهت إعارة ناصر محمود لاعب الوصل.

وتعيش القلعة البرتقالية حالة من الاستقرار الفني، في ظل استمرار معظم لاعبي الفريق على مستوى الأجانب والمواطنين، خاصة وليد أزارو وفراس بالعربي وبريستيج مبونجو بجانب استمرار عقد الصربي جوران مدرب الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.