شباب الأهلي والوصل والنصر إلى المربع الذهبي لكأس السلة

علي معالي (دبي)

تأهلت فرق شباب الأهلي والوصل والنصر إلى المربع الذهبي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بعد تحقيق انتصارات منطقية في الدور ربع النهائي، لينضم هذا الثلاثي إلى فريق نادي الشارقة الذي تأهل بالقرعة إلى الدور قبل النهائي من البطولة الغالية.

وتقام مباريات المسابقة بنظام خروج المغلوب مباشرة، وعلى ملاعب محايدة، وتجرى منافسات الدور قبل النهائي يوم الجمعة المقبل، على أن يسدل الستار على البطولة يوم 26 مايو الجاري، وهي آخر بطولات الموسم، بعد ترحيل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لانطلاقة الموسم الجديد 2023-2024.

تأهل شباب الأهلي على حساب نادي البطائح في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل في زعبيل بدبي، بنتيجة 96 مقابل 67، بفضل الخبرة الكبيرة لدى لاعبيه، حيث كان التفوق واضحاً في الأشواط الأربعة للمباراة بنتيجة 34-14، 27-23، 15-15، 20-15، وبذلك يلتقي شباب الأهلي مع الوصل، الجمعة المقبل.

ويعيش «الفرسان» نشوة انتصارات مختلفة في السلة خلال هذه الفترة، سواء بالتتويج بالدوري العام، وكذلك التأهل إلى بطولة دوري سوبر غرب آسيا.

وجاء تأهُل الوصل على حساب نادي الوحدة في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي النصر بدبي في مباراة تخطى فيها «الإمبراطور» حاجز الـ 100 نقطة بالفوز بنتيجة 104 مقابل 64، ليؤكد هذا الفريق تحت قيادة عبدالحميد إبراهيم الطفرة الكبيرة التي عاشها في الموسم الحالي، سيطر الوصل على المباراة من البداية للنهاية بنتيجة أرباع 21-14، 28-18، 32-16، 23-16.

كما نجح النصر في التأهُل على حساب الظفرة بالفوز 91-72، في المباراة التي جرت على صالة نادي الجزيرة ليؤكد «العميد» النصراوي بقيادة المدرب حسام الوكيل رغبته في المنافسة على اللقب بعد الأداء المتميز الذي قدمه الفريق في بطولة الدوري واحتلاله المركز الثاني خلف شباب الأهلي.

تفوق «العميد» في الشوطين الأول والثاني بنتيجة 22-13، 33-17، وتعادلا في الشوط الثالث 18-18، قبل أن يُنهي الظفرة الشوط الرابع والأخير بالفوز 24- 18، وبذلك يلتقي النصر مع فريق الشارقة الجمعة المقبل.