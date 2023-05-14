4 فرق ترسم ملامح المربع الذهبي لكأس اليد

رضا سليم (دبي)

تأهلت فرق الشارقة وشباب الأهلي والعين والوصل، إلى الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد في نسختها 46، حيث يلتقي الشارقة مع العين وشباب الأهلي مع الوصل بصالة محايدة يوم السبت المقبل، ليصعد الفائزان للمباراة النهائية يوم 27 مايو الجاري بصالة مجمع زايد بالفجيرة.

وشهد الدور التمهيدي للبطولة فوز الشارقة على مليحة 27-24، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم مليحة 12-9، فيما نجح فريق العين في الفوز على النصر بنتيجة 33-25 ، بالمباراة التي جرت بينهما بصالة نادي الجزيرة وانتهى الشوط الأول لمصلحة الزعيم 17-12، وتفوق فريق الوصل على دبا الحصن بنتيجة 34-25 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي مليحة وانتهى الشوط الأول للإمبراطور 18-12.

وتفوق شباب الأهلي على الجزيرة 27-21 في المباراة التي جرت بينهما بصالة العين، وأدارها طاقم تحكيم دولي عراقي، يضم فاضل عمران وخالد حسين، وانتهى الشوط الأول 15-11 للفرسان.

من ناحية أخرى، شارك الشارقة بقميص جديد في مباراته أمام مليحة، صمم خصيصاً للاحتفال بوصول الفريق للبطولة رقم 40 في تاريخه، ليؤكد انفراده بالرقم القياسي لأكثر أندية كرة اليد الإماراتية تتويجاً بالألقاب، ويحمل الفريق لقب كأس رئيس الدولة في أخر 4 مواسم، وهو كذلك صاحب الرقم القياسي في البطولة بعدد 9 ألقاب، كما نجح الفريق في حصد 4 بطولات هذا الموسم حتى الآن وهي كأس السوبر وكأس الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ودرع الدوري العام للمرة السابعة على التوالي والسابعة عشر في تاريخه.

وحقق فريق الرجال الدوري 17 مرة وكأس السوبر 5 مرات ومثلها لكأس الإمارات وكأس نائب رئيس الدولة 3 مرات، وكأس السوبر الإماراتي البحريني مرة واحدة ،بجانب 9 ألقاب لكأس رئيس الدولة.

وحسمت كرة اليد الشرقاوية 8 ألقاب من 9 في المراحل السنية، حيث حصد شباب الملك لقبين ومثلهما للناشئين والأشبال والصغار، لتحصل قلعة الملك على درع التفوق العام لكرة اليد للمرة التاسعة عشر في تاريخ النادي .