هاو يطالب بتأمين إضافي بعد واقعة مشجع ليدز

لندن(د ب أ)

قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، إن المواجهة التي تعرض لها مع أحد مشجعي فريق ليدز، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2/2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمسؤولين عن سلامة اللاعبين والمدربين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مشجعاً غاضباً للفريق المضيف، والذي ذكر ليدز فيما بعد أنه تم القبض عليه ومنعه من دخول الملعب مدى الحياة، نجح في الخروج من المدرجات ونزول المنطقة الفنية، لمواجهة هاو قبل أن يتم إبعاده سريعاً.

وقال هاو إنه بخير عقب تلك الواقعة، والتي جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، وطالب بتوفير السلامة للمتواجدين في المباريات.

وأضاف: "بالفعل لا يمكنني تذكر إذا كان قد دفعني أم لا، ليس لدي فكرة، كان الأمر غريباً لأنك تكون في حالة تركيز على المباراة ولا تتوقع أن يحدث ذلك".

وتابع هاو: "لقد توجه إلي وقال شيئاً لا يمكنني تكراره ثم تم إبعاده". وأوضح: "أنا بخير في لحظات كتلك تفكر في سلامة الطاقم الفني واللاعبين في المجمل، بالنسبة لي في أي مباراة بالدوري الإنجليزي أو الدرجة الاولى، يجب أن نتحلى باليقظة فالأمر مهم للغاية".