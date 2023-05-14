إنتر ميلان يقترب من «الأبطال» والغريم يبتعد

روما (أ ف ب)

اختتم إنتر أسبوعه المثالي باقترابه أكثر من ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه ساسوولو 4-2، على عكس جاره وغريمه ميلان، الذي مُني بانتكاسة في مسعاه لضمان مقعد في المسابقة القارية بسقوطه أمام مضيفه سبيتسيا المهدد بالهبوط 0-2، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ودخل الفريقان الى مباراتيهما في أعقاب فوز إنتر على ميلان 2-0 الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الإياب على ملعب جوزيبي مياتسا (سان سيرو) الثلاثاء والذي سيكون على "أرض" إنتر.

ورفع إنتر رصيده الى 66 نقطة بالتساوي مع يوفنتوس، الذي سيسعى للانفراد بالوصافة مجددًا عندما يستضيف كريمونيزي اليوم.

أما ميلان، فتجمد رصيده عند 61 نقطة في المركز الخامس، على بُعد أربع نقاط من لاتسيو الرابع الذي تعادل مع ليتشي 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

على ملعب جوزيبي مياتسي، ألغي هدف مبكر لساسوولو لدومينيكو بيراردي، بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) بسبب تسلل في بناء الهجمة.

وافتتح البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة لإنتر بهدف رائع، بعد أن استلم كرة خارج المنطقة وظهره للدفاع، التف حول نفسه وسددها قوية في الشباك استقرت على يسار الحارس (41).

وضاعف فريق المدرب سيموني إنزاجي تقدمه، عندما سدد راوول بيلانوفا كرة قوية عن الجهة اليمنى، حاول البرازيلي روان إبعادها لكنه أسكنها عن طريق الخطأ في مرمى فريقه عكسية (55).

وأحرز الارجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة، ارتدت أيضًا من روان وغيرت مسارها واستقرت في المرمى (58)، لكن الهدف احتُسب للارجنتيني.

وفرض ساسوولو، صاحب المركز الثالث عشر، نهاية مشوقة للمباراة بعدما قلص الفارق أولا عبر البرازيلي ماتيوش هنريكي (63) ومن ثم عبر رأسية لدافيدي فراتيزي إثر عرضية من البرازيلي روجيرو (77).

لكن لوكاكو حسم الأمور بتسديدة بيسراه من الجهة اليسرى داخل المنطقة، إثر تمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (89).

وفي سبيتسيا، سجل أصحاب الارض الهدف الأول قبل ربع ساعة من النهاية، عندما ارتدت رأسية الفرنسي كيلفان أميان من القائم لتعود إلى البولندي بريميشلاف فيشنييفسكي تابعها في الشباك.

وقضى سالفاتوري إسبوزيتو على آمال ميلان بمعادلة النتيجة، عندما ضاعف تقدم فريقه من ضربة حرة رائعة وأسكن الكرة في أعلى الزاوية اليمنى (85).

وسيكون روما (58 نقطة) قادرًا على اللحاق بميلان في حال فوزه على مضيفه بولونيا اليوم، فيما أخفق أتالانتا في تضييق الخناق بسقوطه أمام مضيفه ساليرنيتانا 1-0، ليتجمد رصيده عند 58 نقطة.

أما سبيتسيا فأبقى على آماله في البقاء بين الكبار رافعًا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر بالتساوي مع فيرونا السابع عشر، الذي يستضيف تورينو اليوم، وعلى بُعد نقطتين من ليتشي السادس عشر.

وخاض ميلان اللقاء بغيابات عدة أبرزها لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، بعد إعلان ناديه الخميس عن اضطراره للخضوع لجراحة في ركبته، نتيجة إصابة تعرّض لها خلال الخسارة أمام إنتر.

كما غاب البرتغالي رافايل لياو عن المباراة على غرار لقاء إنتر، بعد إصابته الأسبوع الماضي خلال الفوز على ضيفه لاتسيو في فخذه الأيمن.

ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري "سيري أ" العام الماضي.