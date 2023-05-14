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سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي

سان جيرمان يقترب من اللقب الفرنسي
14 مايو 2023 04:51

باريس (د ب أ)
اقترب باريس سان جيرمان خطوة جديدة ومهمة من الحفاظ على لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه الساحق 5 / صفر على أجاكسيو في المرحلة الـ35 من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز ستراسبورج على نيس 2 / صفر. 

وعلى استاد "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، حقق سان جيرمان انتصاراً كبيراً على ضيفه أجاكسيو بخماسية، ليكون الانتصار الثاني له على التوالي في المسابقة.
وعزز سان جيرمان صدارته للمسابقة رافعاً رصيده إلى 81 نقطة بفارق ست نقاط أمام لانس قبل المراحل الثلاثة الأخيرة من المسابقة هذا الموسم، وتجمد رصيد أجاكسيو عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر ليهبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية، بغض النظر عن نتائج المراحل الثلاثة المتبقية من المسابقة. 

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما فابيان رويز وأشرف حكيمي في الدقيقتين 22 و33، وفي الشوط الثاني، عزز سان جيرمان انتصاره بثلاثة أهداف أخرى سجلها كيليان مبابي في الدقيقتين 47 و54 ومحمد يوسف لاعب أجاكسيو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73.
وشهدت الدقيقة 77 من المباراة طرد حكيمي من صفوف سان جيرمان، وتبعه طرد توماس مانجاني لاعب أجاكسيو في الدقيقة 80.
ويرافق أجاكسيو فريق آنجيه في رحلة الهبوط للدرجة الثانية؛ حيث هبط أجاكسيو فعلياً قبل مباريات هذه الجولة. 

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وأعاد ستراسبورج ضيفه نيس إلى دوامة الهزائم في الدوري الفرنسي، بالتغلب عليه 2 / صفر في وقت سابق اليوم. ورفع ستراسبورج رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر، بعدما حقق الانتصار الثاني على التوالي والرابع له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد نيس عند 51 نقطة، علماً بأنه خسر المباراة بعد انتصارين متتاليين. 

وحسم ستراسبورج المباراة بهدفين للاعب حبيب ديالو في الدقيقتين الأولى و59 من ضربة جزاء.

سان جيرمان
مبابي
أشرف حكيمي
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