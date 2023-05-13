كأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق من فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، في مضمار «لونج شامب» في العاصمة الفرنسية باريس في أولى محطاتها العالمية، التي تقام ضمن سباقات الإمارات جينز الفرنسية، والتي تعد افتتاحية السباقات الكلاسيكية العريقة في فرنسا والعالم.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي والحفاظ على هذا الإرث الأصيل واستدامة خطط رعايته واقتنائه في كافة دول العالم، وذلك امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك بتنظيم اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب».

ويتضمن الكرنفال الإماراتي الفرنسي 10 أشواط، من بينها شوطان للجينز وشوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي سيتجدد موعده بمشاركة الأقوياء والنخبة من أجل التنافس على اللقب الغالي في افتتاح محطاته التي تؤكد على مكانته الكبيرة في طليعة السباقات الكلاسيكية للخيول العربية بدول العالم.

ويتنافس على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية مجموعة من أقوى وأفضل الخيول السريعة في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى، والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبمجموع جوائز 100 ألف يورو وبمشاركة 10 خيول تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في فرنسا وأوروبا.

ويقف في طليعة المرشحين للظفر بالكأس الغالية، الجواد عابس الذي ينحدر من نسل تي أم فريد تكساس وراقية بنت عامر، ويعود لوذنان ريسينغ ويشرف على تدريبه البان دي ميول والفارس ميكائيل برزالونا، كما يشهد السباق مشاركة 3 خيول من نسل إيه إف البحر وهي، شيزا والفيصل وإيدالبار التي يطمحون لاقتناص اللقب الغالي، كما يضم السباق مجموعة مميزة من الخيول.

في المقابل، تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول في العالم نحو انطلاقة سباقات «الإمارات جينز الفرنسية للمهور والمهرات» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى، وذلك بمجموع جوائز مليون و200 ألف يورو، والتي تقام برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، حيث تعد سباقات الإمارات جينز الفرنسي افتتاحية موسم السباقات الكلاسيكية الأغلى في فرنسا، كما يعود تاريخ أول سباقات للجينز الفرنسية لعام 1883.

ويشهد سباق «الإمارات جينز الفرنسي للمهور» مشاركة 10 خيول في صراع التحدي لأفضل مهور العالم والذي يقام لمسافة 1600 متر، بعمر ثلاث سنوات وبجوائز هي الأغلى بقيمة 650 ألف يورو للفئة الأولى، وذلك على مضمار لونج شامب، في واحدة من أقوى مواجهات سباقات الخيل العالمية، كما ستشارك 10 خيول في سباق «الإمارات جينز الفرنسي للمهرات»، والذي يقام لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، وذلك بقيمة جوائز 550 ألف يورو.

من جهته أكد فيصل الرحماني، المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن المحطة الفرنسية تمثل نخبة سباقات الخيل في العالم، وتثري مسيرتها بمكتسبات كبيرة ومهمة، موضحاً أن مشاركة نخبة الخيول العربية والعالم في الكأس الغالية وسباقات الإمارات جينز الفرنسية خير دليل على مكانة وأهمية الحدث السنوي في خريطة سباقات الخيول العالمية.

وتقدم الرحماني بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعمه السخي ودوره الريادي، الذي أحدث نقلة نوعية في مسيرة سباقات الكأس الغالية التي تنطلق بحلة جديدة تتزامن مع نسختها الثلاثين، لما تمثله من أهمية كبيرة باعتبارها إحدى المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وتعريف العالم بمكانته وعراقته.

وقال: «في كل عام نحرص على تقديم الجديد للحدث الاستثنائي، بمشاركة نخبة الملاك وأفضل الخيول».