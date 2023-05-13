تألق لافت لأبطال الإمارات في انطلاقة «الفنون القتالية المختلطة»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت البطولة الخامسة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي استضافتها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، منافسات قوية وأداء رفيع للمواهب الإماراتية في الفئات المختلفة، تخللها حضور جماهيري كبير من محبي الرياضة الذين استمتعوا بمجموعة من النزالات القوية وسط أجواء مليئة بالحماس.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين، كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وأعرب كيريث براون عن سعادته بالتطور السريع لرياضة الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات، وقال: «كان من المثير للاهتمام أن نشهد هذا الارتفاع في مستوى الكفاءة الفنية للمشاركين في هذه النسخة من البطولة».

وتابع: «حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً على صعيد الرياضة خلال أقل من عام، وكان قد تمكن منتخبها الوطني من الفوز بأول ميدالية ذهبية في بطولة العالم للناشئين في إنجاز يستحق الإشادة والتقدير، وهذا التطور الكبير لا يقتصر فقط على اللاعبين، بل يشمل أيضاً المدربين، والفنيين وجميع العاملين في هذا الاتحاد المجتهد الذي يمثل نموذجا للنجاح».

ويؤكد براون أن دولة الإمارات تمتلك مشروعاً ملهماً للارتقاء بالرياضة والقيام بدور رائد في صناعة الأبطال والمواهب خلال الأعوام المقبلة.

وأشاد محمد حميد بن دلموج الظاهري بالنجاح التنظيمي المبهر للبطولة على المستويات كافة، وخصوصاً على صعيد استقدام نخبة أبطال الرياضة من فئة الناشئين للمشاركة في المنافسات ما يرسخ مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة مفضلة لرياضات الفنون القتالية المختلطة ونجومها.

وقال: «حققت البطولة أهدافها وخرجت بالعديد من المكاسب في وقت تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة العالم للناشئين للفنون القتالية المختلطة، والتي تمثل واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على الأجندة العالمية للرياضة».

وتمكنت اللاعبة زمزم الحمادي من أكاديمية «أدما» من التفوق على منافستها اليازي البدوي من أكاديمية «فورس سبورتس» في النزال النسائي الوحيد خلال منافسات فئة وزن 62 كجم.

وشهدت البطولة تتويج حمدان محمد النجار من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً لفئة الناشئين لوزن تحت 48 كجم بعد تغلبه في النزال النهائي على اللاعب زايد الحمادي من أكاديمية «أدما». وتمّكن اللاعب العقيلي الزعابي من أكاديمية أدما من تحقيق لقب وزن الريشة دون 65.8 كجم، وتوج اللاعب راكان اليماحي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بلقب وزن 37 كجم، وتوج اللاعب سلطان الغصين من أكاديمية أدما بطلاً لفئة الشباب وزن دون 70.3 كجم، واللاعب سعيد النعيمي من أكاديمية أدما بطلاً لوزن دون 57 كجم، وثاني المهيري من نفس الأكاديمية بطلاً لوزن دون 62 كجم.