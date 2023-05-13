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كأس الوثبة تصل إلى مضمار أنتيلا

كأس الوثبة تصل إلى مضمار أنتيلا
14 مايو 2023 01:37

جاليشيا (الاتحاد)

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يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رحلاته المكوكية، حيث يصل هذه المرة إلى مضمار دو أنتيلا بمقاطعة جاليشيا بمملكة إسبانيا، الذي يستضيف اليوم، جائزة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، بمشاركة (9) خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.
وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديون الرئاسة؛ بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي وسباقاته.
ويتصدر الترشيحات «جي بي لازتانا» لسي أونيتو دو سيلتا، وإشراف أي ماينو، وقيادة جي ارمليز، و«ديان جي آي» لسيس ريفارس، بإشراف وقيادة دي ريفاس، و«بالمبينا دو لانس» لشان دا ماتنزا، بإشراف اتش دومينجويز، وقيادة آر بيريز، و«ارانشا فاي» لساسيان كوتو، بإشراف وقيادة أس مون.
وهناك كل من «ليندا فيزانو» لكرانكسا سبورت، بإشراف دي كاسترو، وقيادة أي بيريرا، و«أي بي ياديث أرفان» بقيادة آر باربزان، و«أوجيون فا» بقيادة آن جارسيا، وكلاهما لإسطبلات جارسيا بإشراف آن جارسيا. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
الجدير بالذكر أن أول سباقات المهرجان قد انطلق في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 150 سباقاً محلياً، ودولياً حول العالم من الدرجات الرفيعة.

كأس الوثبة
الوثبة
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