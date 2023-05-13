الهلال يتوهج بـ «العاشرة» في «الجوهرة»

جدة (أ ف ب)

أحرز الهلال لقب كأس ملك السعودية في كرة القدم، للمرة العاشرة في تاريخه، بفوز مثير على الوحدة 7-6 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» بجدة.

وبدا الوحدة في طريقه إلى لقبه الثاني فقط في المسابقة، والأول منذ عام 1966، بعد أن افتتح عبد الكريم يودا التسجيل في الدقيقة 36، بتسديدة يسارية جميلة من مشارف المنطقة إلى يسار الحارس عبدالله المعيوف.

لكن الهلال حطّم قلوب جماهير الوحدة التواقة للقب افتقدته لعقود، بهدف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، عبر علي البليهي من داخل المنطقة، إثر عرضية من ناصر الدوسري.

لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، وأهدر مصعب الجويري فرصة حسم اللقب للهلال، بعدما أخفق في تنفيذ ضربة جزاء، بعدما سدد بجانب القائم الأيسر «96».

وظن الهلال أن فرصة إنقاذ موسمه باتت صعبة، عندما أهدر أول ركلتين في ركلات الترجيح، لكنه عاد وأحرز سبعاً على التوالي، كانت الحاسمة للحارس عبدالله المعيوف الذي منحه اللقب العاشر في تاريخه والأول منذ 2020. وبات الهلال ثاني أكثر المتوجين بالمسابقة بعد الأهلي «13»، بعد أن فك ارتباطه مع الاتحاد.

وأنقذ الهلال موسمه، بعدما خرج من الكأس السوبر، وتضاءلت حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، كما فقد لقبه في دوري أبطال آسيا، بخسارته النهائي قبل أيام أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني. ولم يكن طريق الفريقين للنهائي سهلاً، وبلغه الهلال، بعد الفوز في نصف النهائي على الاتحاد القريب من التتويج بلقب الدوري بهدف عكسي في الوقت الإضافي، قبلها اكتسح الاتفاق في الدور الأول 4-0، ثم الفتح في ربع النهائي 3-1.

أما الوحدة، فحقق مفاجأة مدوية في نصف النهائي بإقصائه النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف، بعد أن تغلب على ضمك 1-0 في ثمن النهائي، ثم الباطن 2-1 في ربع النهائي.

وافتقد الهلال لبعض عناصره الأساسية، مثل قائده سلمان الفرج، ونجمه سالم الدوسري وعبدالإله المالكي للإصابة، والكولومبي جوستافو كويّار للإيقاف.

وشرح النادي أسباب الوعكة الصحية التي تعرض لها الدوسري: «تواجد سالم الدوسري في المستشفى رفقة طبيب النادي، وذلك نظير تعرضه لنزلة معوية».