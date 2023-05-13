«الفرسان».. احتفالية «الدرع الثامن»



مراد المصري (دبي)



تقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، بمناسبة تتويج النادي بلقب بطل «دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم» لموسم 2022-2023، والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة.

وأكد سموه بهذه المناسبة، أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه المتواصل لنادي شباب الأهلي، جعل النادي في الصدارة دائماً، ما أسهم بجعله يرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين دوليين، يسهمون بصنع إنجازات الكرة الإماراتية.

وقدم سموه التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، واللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور الفريق.

كما ثمن سموه الجهود التي تبذلها كافة الهيئات والمؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية في الدولة واللجان العاملة فيها على الجهود التي بُذلت لكي يخرج الموسم الرياضي بهذا المستوى المتميز.

وشدد سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على أن الإنجاز الذي حققه فريق شباب الأهلي، هو نتاج عمل جماعي من مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين، مرده حُسن التخطيط ووضوح الرؤية والهدف، ما أسهم في الحصول على اللقب، مشيراً سموه إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدريب والاستعداد للموسم المقبل، لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات المقبلة.

وتوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق شباب الأهلي بطلاً لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2022-2023، وذلك عقب انتهاء مباراة شباب الأهلي أمام ضيفه عجمان، والتي جمعت الفريقين على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، في ختام «الجولة 26» والأخيرة للدوري.

وجرت مراسم تتويج شباب الأهلي بلقب البطولة، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وعبدالكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.

من جانبهم، أعرب اللاعبون وطاقما الفريق الفني والإداري عن شكرهم وتقديرهم لحضور سموه الاحتفال بالتتويج، مؤكدين أن عبارات التشجيع التي تلقوها من سموه تعد حافزاً كبيراً لمواصلة تقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات، معاهدين سموه على مضاعفة الجهد والارتقاء بأدائهم بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة، وجماهير كرة الإمارات.

كما أكدوا أن حضور سموه مراسم تتويج الفريق بالبطولة يعكس الدعم اللامحدود من سموه لقطاع الرياضة بدبي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، مما أسهم في التطور الذي يشهده قطاع الرياضة والسعي في ظل القيادة الرشيدة إلى نقلها إلى آفاق أكثر إشراقاً وتطوراً.



وجاء الترتيب النهائي لدوري موسم 2022-2023، بتصدر «الفرسان» برصيد 57 نقطة، والعين الثاني «54 نقطة»، والوحدة الثالث «52 نقطة»، والوصل الرابع «47 نقطة»، والخامس الجزيرة «46 نقطة»، وعجمان السادس «44 نقطة»، والشارقة السابع «43 نقطة»، اتحاد كلباء الثامن «33 نقطة»، والنصر التاسع «27 نقطة»، وخورفكان العاشر «25 نقطة»، وبني ياس الحادي عشر «24 نقطة» والبطائح الثاني عشر «21 نقطة» ودبا الثالث عشر «20 نقطة» والظفرة الرابع عشر برصيد «12 نقطة».

قام الفريقان بـ «المداورة» في صفوفهما، من أجل منح الفرصة لمختلف اللاعبين بالنظر إلى أن المباراة جاءت في أجواء احتفالية، وهو ما انعكس على مجريات اللقاء التي جاءت بأسلوب لعب مفتوح، ومحاولات متبادلة لتسجيل الأهداف، وجاء التهديد الأبرز بتسديدة قوية من عزيز جانيف من ضربة حرة مرت فوق مرمى عجمان في الدقيقة 20.

وأعاد جانيف المحاولة، إلا أن الكرة ذهبت بين أحضان الحارس علي الحوسني في الدقيقة 24، رد عجمان بضربة حرة غير مباشرة، رفعها فراس بالعربي على رأس نوفاك، لعبها فوق المرمى، وحصل عجمان على ضربة حرة في مكان خطير على حدود المنطقة، وسدد فراس بالعربي الكرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، افتتح إيجور جيسوس التسجيل ل «الفرسان»، بعد مجهود فردي من بالا الذي توغل داخل المنطقة، ومرر له الكرة أمام المرمى في الدقيقة 49، وهو الهدف السادس له في الدوري، ومنعت تقنية الفيديو ضربة جزاء لـ «الفرسان» بعد عرقلة حارب عبدالله سهيل داخل المنطق، إلا أن الحكم تراجع عن قراره بعد العودة إلى «الفار».

وأجرى جوران مدرب عجمان تغييراً، بنزول بريستيج مبونجو بدلاً من عصام فايز، وناصر عبدالهادي بدلاً من ناصر محمود، ويقدم «الفرسان» فاصلاً ممتعاً من الأداء، عن طريق حارب وبالا ويحيي الغساني الذي خرج في الدقيقة 72، ولعب أحمد نور بدلاً منه، ويوري سيزار بدلاً من عبدالله النقبي، ويدفع جوران في آخر ربع ساعة بالكاميروني روكي بدلاً من نوفاك، وعبدالرحمن راكان بدلاً من سعود سعيد.

ويقدم يوري سيزار وأحمد نور وبالا فاصلاً من الفرص الضائعة أمام مرمى علي الحوسني، وتدخل المواجهة آخر ربع ساعة، وحصل وليد أزارو على البطاقة الحمراء نتيجة عرقلة يوري سيزار في الوقت المحتسب بدل الضائع، ويحسم «الفرسان» اللقاء بهدف، ومع صافرة النهاية تتحول مدرجات استاد راشد إلى احتفالية كبيرة مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، مع التتويج بالدرع الثامن على أنغام وصوت الفنان حسين الجسمي الذي تفاعل معه جمهور شباب الأهلي واللاعبون.

