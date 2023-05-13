فوز مسافي والذيد وجلف والجزيرة الحمراء



معتصم عبدالله (دبي)



ضرب مسافي بقوة أمام ضيفه بينونة الأخير بالفوز 5-1، في انطلاق «الجولة 33» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي شهدت تفوق الجزيرة الحمراء أمام مضيفه الحمرية 2-1، والذيد على حساب الفجيرة 3-2، فيما عاد جلف أف سي بالنقاط الثلاث من ملعب العربي بالفوز 1-0.

ورفع مسافي صاحب الفوز الأكبر في الجولة رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، فيما ارتقى الجزيرة الحمراء للتاسع برصيد 40 نقطة مقابل 49 نقطة للحمرية «الخامس»، وارتقى الذيد إلى المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بفارق المواجهات أمام الفجيرة «الحادي عشر»، فيما تراجع العربي إلى المركز السادس، بعدما بقى برصيد 48 نقطة، مقابل 41 نقطة لجلف أف سي «الثامن».

وتستكمل الجولة يوم الأحد بإقامة 4 مباريات، حيث تبدو الفرصة مواتية أمام حتا «المتصدر»، وأول الصاعدين إلى دوري المحترفين، لحسم الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه أمام مضيفه فرسان هسبانيا صاحب المركز قبل الأخير بـ 19 نقطة، والذي يصارع بدوره، من أجل البقاء مع منافسه سيتي الذي يلتقي في التوقيت ذاته العروبة «العاشر» عل ملعب الأخير.

ويستمر السباق المثير بين الإمارات «الوصيف» برصيد 65 نقطة، ودبا الحصن المتراجع إلى الثالث برصيد 64 نقطة، لحسم المنافسة على بطاقة الصعود الثانية، حينما يحل الأول ضيفاً على جاره الرمس «الرابع عشر» في «ديربي مثير»، فيما يلعب دبا الحصن في ضيافة مصفوت «الرابع» برصيد 50 نقطة.