أبوظبي تحتضن نهائي كأس الطاولة



معتصم عبدالله (دبي)



يحتضن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، في الساعة الخامسة مساء غد السبت، مباراة شباب الأهلي والوصل، في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق، في ختام موسم 2022- 2023، وهي المرة الأولى التي يحتضن فيها النادي الذي تأسس في نوفمبر 2021 نهائي «الكأس الأغلى» في كرة الطاولة.

وصعد «الفرسان» إلى النهائي بالفوز على الشارقة 3-2، فيما تغلب «الإمبراطور» على النصر 3-1 في نصف النهائي.

من جهته، حسم شباب الأهلي المنافسة على لقب دوري الطاولة في فئة الرجال، بحصوله على المركز الأول، وحل النصر ثانياً، فيما نال الشارقة جائزة المركز الثالث.